Caminhão é roubado durante a madrugada na Região Metropolitana do Recife
Caminhão é roubado por dois homens em rápida ação em Paulista. O proprietário, ainda pagando pelo veículo, solicita ajuda para recuperá-lo
Na madrugada desta semana, um caminhão foi furtado na Rua 21 de Abril, na Vila Torres Galvão, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.
Câmeras de segurança registraram o momento em que dois suspeitos se aproximam do veículo e realizam o furto em poucos minutos.
As imagens mostram que um dos homens utiliza um guarda-chuva para tentar disfarçar a ação, enquanto o outro parece manusear uma ferramenta. Em cerca de dois minutos, eles conseguem arrombar a porta do caminhão, realizar o arranque direto e fugir.
Relato do proprietário
O dono do veículo, Paulo, contou que estacionou o caminhão no fim da tarde, após o expediente, e percebeu o furto apenas na manhã seguinte.
“Quando fui sair para trabalhar, o caminhão não estava mais lá. Ainda estou pagando por ele, faz só seis meses que comprei”, relatou o proprietário.
O caminhão pertence à empresa de transporte TR Sabino e tem adesivos de identificação na porta e na parte traseira do baú. Segundo Paulo, mesmo que os adesivos sejam removidos, as marcas ainda são visíveis.
A placa do veículo é AQT-8I53. O proprietário pede ajuda da população para localizar o caminhão. Informações podem ser repassadas diretamente a ele, pelo número (81) 9 8772-3260, ou à Polícia Civil.
Moradores relatam sensação de insegurança
A população de Vila Torres Galvão afirma que os casos de furtos e arrombamentos têm se tornado cada vez mais frequentes.
Segundo relatos, além de veículos, residências também vêm sendo alvo constante dos criminosos.
“A gente vive com medo. Toda semana tem um caso diferente, e ninguém vê policiamento por aqui”, contou um morador que preferiu não se identificar.
Os moradores cobram reforço na segurança pública e ações mais efetivas de investigação para conter a criminalidade na área.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.