Invasões constantes preocupam moradores de conjunto residencial em Igarassu

O suspeito é Josivaldo Benedito, de 39 anos. Segundo relatos, ele arrombava as grades das janelas para entrar nos apartamentos e levar os pertences

Moradores de um conjunto residencial localizado na Rua Colômbia, no Centro de Igarassu, sofrem com a insegurança.

Em apenas algumas semanas, oito invasões foram registradas nos dois prédios que compõem o conjunto, totalizando oito apartamentos.

Um dos imóveis chegou a ser invadido duas vezes pelo mesmo criminoso em um intervalo de seis meses. Mesmo com a proximidade da BR-101 e do Hospital Municipal, a localização central não tem sido suficiente para inibir a ação dos criminosos.

As imagens de câmeras de segurança mostram um homem agindo sem receio de ser identificado.

Modus operandi do suspeito

O principal suspeito das invasões é Josivaldo Benedito da Silva, de 39 anos. Segundo relatos, ele costuma arrombar as grades das janelas para entrar nos apartamentos e levar os pertences.

Em uma das invasões, o prejuízo foi estimado em R$ 15 mil. A reincidência e os sucessivos furtos têm levado os moradores a considerarem deixar o local, diante do medo e da sensação de abandono.

Relatos de moradores

Um familiar de uma das vítimas, que preferiu não se identificar, expressou indignação com a situação: “Duas vezes em seis meses é absurdo demais! Um prejuízo que chega a quase R$ 20 mil. A gente aqui não tem nenhum tipo de cuidado da gestão.”

Outro morador, Valdo, contou os prejuízos materiais e emocionais causados pela invasão: “Roubaram videogame, computador, celular. Quando minha esposa chegou, encontrou o banheiro arrombado, a grade arrancada. A gente está com medo de ficar na nossa própria casa.”

A moradora Vitória, grávida e enfrentando uma gestação de alto risco, relatou o medo constante: “Fico preocupada, estou com uma gravidez de alto risco e tenho que enfrentar isso. Não gosto nem de estar em casa sozinha.”

Cobrança por segurança e respostas

Os moradores afirmam que já comunicaram as ocorrências à Polícia Militar, mas cobram ações mais efetivas para coibir as invasões.

Eles pedem também melhorias na iluminação pública e maior atenção da gestão municipal às áreas residenciais que vêm sendo alvo de criminosos.

Enquanto aguardam providências, o sentimento entre os moradores é de insegurança e vigilância constante, uma rotina que tem transformado o lar, antes símbolo de tranquilidade, em motivo de preocupação diária.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.