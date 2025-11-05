fechar
Homem é morto a tiros em carro na Região Metropolitana do Recife

Motorista de 25 anos foi executado a tiros enquanto dirigia na estrada de Muro Alto, em Ipojuca. Passageiro foi baleado na mão e conseguiu fugir

Por TV Jornal Publicado em 05/11/2025 às 11:34
Um homem de 25 anos foi morto a tiros dentro do carro que dirigia na estrada de Muro Alto, em Ipojuca, litoral sul de Pernambuco, na manhã desta terça-feira, por volta das 9h30.

A vítima, identificada como Eduardo Santana Bezerra de Lima, conhecido como “Hominho”, morreu no local. O passageiro que o acompanhava foi baleado na mão e sobreviveu.

Sobre o crime

O carro foi atingido por diversos disparos e colidiu contra o muro de um condomínio. A perícia do Instituto de Criminalística constatou que os primeiros tiros vieram pela traseira do veículo, o que indica que Eduardo foi perseguido antes de ser executado.

Segundo a polícia, a vítima havia deixado o presídio há pouco mais de uma semana, onde respondia por homicídio, tráfico de drogas e receptação. A esposa de Eduardo, porém, nega qualquer envolvimento com o crime.

“Ele trabalhava só, não tinha envolvimento com nada. Ele tinha um estacionamento próprio e vendia água de coco na praia de Muro Alto”, afirmou.

Investigação

Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e buscam imagens de câmeras de segurança para identificar os autores do ataque. A principal linha de investigação aponta para uma disputa entre facções criminosas que atuam no litoral sul.

A Polícia Civil informou que as diligências seguem em andamento para localizar os responsáveis e confirmar a motivação do crime.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

