fechar
Vídeos | Notícia

Homicídio em estacionamento de supermercado no bairro do Bongi

Dupla dispara tiros dentro de carro em Recife, deixando uma pessoa morta. Mulher é presa com suspeita de envolvimento no crime

Por TV Jornal Publicado em 04/11/2025 às 16:08
Imagens da câmera de segurança
Imagens da câmera de segurança - TV Jornal

O bairro do Bongi, no Recife, duas mulheres foram flagradas correndo assustadas de um veículo no estacionamento de um supermercado local, enquanto outros transeuntes também fugiam do local. Esse foi o momento preciso antes dos disparos serem efetuados no veículo contra Sidney Almeida Pereira.

Após o tiroteio, dois homens descem do veículo; um deles assume a direção e ambos saem rapidamente do local. Antes dos tiros, uma mulher de 32 anos e sua mãe chegaram ao local em um veículo C3.

Elas estavam acompanhando um amigo que supostamente pediu carona para ir até o supermercado receber um pagamento.

Leia Também

Detalhes Adicionais

A mulher de 32 anos identificou o atirador como um vizinho conhecido, mas a sua identidade ainda não foi confirmada pela polícia. A investigação do caso ficou sob a responsabilidade da Polícia Civil.

O veículo e o corpo de Sidney Almeida foram encontrados no bairro de Afogados, no Recife, pouco tempo após os disparos.

Mesmo após a mulher reportar um suposto assalto pela delegacia local, ela recebeu voz de prisão sob suspeita de coparticipação no homicídio. A defesa dela nega essas afirmações veementemente.

O Lado da Defesa

De acordo com a defesa, quando a mulher se aproximou do homem que supostamente iria pagar o dinheiro, ela se deparou que a transação era, na verdade, uma venda de armas.

Ao ver a arma, a mulher ficou alarmada e correu de volta para o seu carro. Uma discussão seguiu após ela reentrar no veículo e, em meio ao caos, ela não conseguiu identificar quem atirou e matou Sidney Almeida Pereira.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Homicídio na Avenida Antônio da Costa Azevedo: assassinato brutal em Olinda
Homicídio investigado

Homicídio na Avenida Antônio da Costa Azevedo: assassinato brutal em Olinda
Corpo com marcas de tiros é encontrado em área de alagamento na Zona Oeste do Recife
Investigação de homicídio

Corpo com marcas de tiros é encontrado em área de alagamento na Zona Oeste do Recife

Compartilhe

Tags