Adolescente é executado a tiros em Bairro da Zona Norte, no Recife

Crime ocorreu neste fim de semana na Travessa Chiador, no bairro da Guabiraba. Vítima, de 17 anos, teria sido arrastada ou atraída até o local

Um adolescente de 17 anos foi executado a tiros neste fim de semana na Travessa Chiador, nas proximidades da entrada da Água Mineral Santa Joana, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife.



A vítima foi identificada como Lázaro Leite Monteiro, morador do bairro de Água Fria, também na Zona Norte da capital.

Segundo informações iniciais, o adolescente teria sido arrastado ou atraído até o local, onde foi morto com vários disparos de arma de fogo.



Investigação

Equipes da Polícia Militar, do Instituto de Criminalística (IC), do Instituto de Medicina Legal (IML) e da Polícia Civil estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos.



O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura a autoria e a motivação do crime, tratado como uma execução.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais