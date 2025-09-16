Homicídio na Avenida Antônio da Costa Azevedo: assassinato brutal em Olinda
Homem desconhecido é brutalmente espancado até a morte por grupo de 15 pessoas em Olinda. Polícia investiga motivos e identificação da vítima
Violência em Olinda
Um homem, de identidade ainda desconhecida, foi assassinado na noite da última segunda-feira (15), na Avenida Antônio da Costa Azevedo, situada no bairro de Peixinhos, Olinda.
De acordo com informações, a vítima teria sido perseguida por um grupo de aproximadamente 15 pessoas. Após perceber a perseguição, o homem iniciou uma fuga que terminou em frente a um supermercado na própria avenida.
Inesperadamente, o grupo agressor se lançou sobre o indivíduo, espancando-o com pedaços de madeira que ainda podem ser observados ao redor do local do incidente.
Evidências encontradas no local do crime
No local do crime, os peritos encontraram algumas evidências que podem ser cruciais para a elucidação do caso. Dentre elas, um cachimbo para fumar crack, uma faca sem cabo e uma caixa de fósforo. Esses itens, juntamente com a presença de sangue no local, indicam um assassinato com alto teor de violência contra um possível usuário de drogas.
A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar a motivação e autoria do crime. Eles estão utilizando todas as ferramentas disponíveis, inclusive câmeras de segurança da região que possam ter registrado o ocorrido.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais