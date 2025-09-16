Prisão em Flagrante: José Rodrigo Martins detido após assassinato de amigo procurado pela Polícia
José Rodrigo Martins, 28, é preso após assassinar amigo, Paulo Ferreira, 25, em desentendimento. Acusado foi apreendido com arma do crime.
Audiência de Custódia
Um homem de 28 anos foi preso por assassinar um amigo após uma discussão na rua Lages, no bairro da Mostardinha.
O suspeito, José Rodrigo Martins da Anunciação, seguiu para a audiência de custódia em silêncio. Ele foi preso momentos depois do crime por policiais militares do 11º Batalhão. A arma, um revólver calibre 38 utilizada no assassinato, foi apreendida.
O crime e depoimentos
A vítima foi o amigo dele, Paulo Ferreira de Santana Neto, de 25 anos. Ele foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo. O jovem ainda foi socorrido para a UPA dos Torrões e foi transferido para o Hospital da Restauração.
Contra a vítima havia um mandado de prisão em aberto por homicídio, além de passagens pelo sistema carcerário por tráfico de drogas.
Segundo testemunhas, Paulo tinha ido até a casa do amigo buscar um celular que tinha esquecido no local. Iniciou-se uma desavença entre eles, resultando em uma série de disparos de arma de fogo desferidos por José contra Paulo.
Ao tentar fugir, Paulo pediu socorro e foi amparado por populares, mas apesar dos esforços, ele não resistiu e veio a falecer no Hospital da Restauração.
