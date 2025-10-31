Mulher denuncia proprietário de imóvel por importunação sexual na própria casa em Recife
O proprietário do imóvel, onde a vítima mora há quase três meses, foi flagrado a observando pela janela enquanto ela dormia
Um caso de importunação sexual registrado no Recife tem gerado revolta e preocupação entre moradores da região.
A vítima, Gleiciane Franco, auxiliar administrativa, relatou ter vivido momentos de pânico dentro da própria casa, durante seu dia de folga.
Segundo o depoimento prestado à polícia, o proprietário do imóvel, onde Gleiciane mora há quase três meses, foi flagrado a observando pela janela enquanto ela dormia. Ainda conforme o relato, o homem teria usado um rodo para tentar levantar o lençol que a cobria.
Comportamento perturbador
A vítima contou que, ao acordar e perceber o que acontecia, o homem continuou a observá-la e praticava atos obscenos. Assustada, Gleiciane correu para o banheiro e se trancou, vestindo rapidamente algumas roupas antes de fugir da casa.
“Eu fiquei em desespero. Corri e me tranquei. Peguei uma roupa suja mesmo e saí correndo sem olhar para trás”, relatou a vítima.
Em busca de ajuda, Gleiciane procurou um vizinho, a quem contou o ocorrido. Os dois voltaram à residência e confrontaram o proprietário, que tentou justificar o comportamento alegando que “apenas ajeitava a cortina com o rodo”.
Prisão e audiência de custódia
O caso foi registrado na delegacia e o suspeito, um comerciante, foi preso em flagrante por importunação sexual. No entanto, foi liberado no dia seguinte após audiência de custódia.
Gleiciane e o pai acompanharam o momento em que o acusado foi levado algemado no camburão. Apesar disso, a libertação do homem tem deixado a vítima temerosa e insegura.
“Eu fico pensando que poderia ter acontecido algo pior, principalmente com a minha filha de cinco anos”, desabafa Gleiciane, que afirma viver com medo desde o episódio.
A Polícia Civil de Pernambuco confirmou a prisão em flagrante e informou que o caso segue sob investigação. O crime de importunação sexual está previsto no artigo 215-A do Código Penal, com pena de um a cinco anos de prisão.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.