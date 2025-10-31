Suspeito de homicídio é detido em Paulista após briga por queima de lixo em terreno
Suspeito de assassinar homem durante briga em Paulista, Leonardo de Santana Silva foi autuado em flagrante e aguarda audiência de custódia
Após receber alta médica da UPA de Jardim Paulista, Leonardo de Santana e Silva, de 31 anos, foi detido e encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.
O suspeito, que apresentava ferimentos na cabeça, tórax e braço, permaneceu em silêncio durante o trajeto até a delegacia.
Leonardo é apontado como autor do homicídio de Rodrigo Ferreira Silva da Cruz, de 25 anos, morto após uma briga na Rua São José dos Passos, no bairro de Jaguarana, em Paulista, no Grande Recife.
A Polícia Militar foi acionada por populares que relataram uma confusão no local.
Queima de lixo
De acordo com o depoimento de Leonardo, a briga começou após uma discussão sobre um terreno onde havia lixo pegando fogo.
Segundo ele, Rodrigo teria se exaltado, pegado uma faca e avançado. O suspeito afirmou que, em legítima defesa, conseguiu desarmar a vítima e desferiu alguns golpes.
Ambos foram socorridos e levados para a UPA de Jardim Paulista, mas Rodrigo não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois. A polícia informou que a faca utilizada no crime ainda não foi localizada.
Familiares da vítima, no entanto, contestam a versão apresentada por Leonardo e afirmam que foi ele quem iniciou a confusão.
Autuação e próximos passos da investigação
Após ser ouvido pelo delegado de plantão, Leonardo foi autuado em flagrante por homicídio. A motivação inicial apontada pela polícia seria a queima de lixo no terreno, o que teria gerado o desentendimento.
O suspeito segue aguardando audiência de custódia, onde a Justiça decidirá se ele responderá em liberdade ou se a prisão em flagrante será convertida em prisão preventiva.
O caso permanece sob investigação do DHPP, que deve ouvir novas testemunhas e buscar esclarecer as circunstâncias do crime.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.