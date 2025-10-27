Homem invade casa da ex-companheira armado com garrafa e é detido após confronto
Caso registrado neste último fim de semana em Lagoa Encantada deixa homem ferido e sob custódia após confronto com ex-companheiro da vítima
Um episódio de violência doméstica mobilizou moradores e autoridades neste último fim de semana em Lagoa Encantada. José Roberto dos Santos, de 43 anos, invadiu a residência de sua ex-companheira armado com um gargalo de garrafa, provocando um confronto dentro do imóvel.
Segundo a polícia, ao encontrar a ex-companheira e o atual namorado dela, Santos iniciou uma luta corporal.
Durante o confronto, a casa foi revirada e ficaram marcas de sangue espalhadas pelo local. O ex-companheiro da mulher conseguiu retirar a arma improvisada das mãos de Santos, que acabou ferido.
Atendimento médico
Ele recebeu atendimento médico de vizinhos e foi posteriormente levado à Unidade de Pronto Atendimento de Lagoa Encantada e ao Hospital da Restauração, permanecendo sob custódia.
Moradores da região relataram que a vítima já vinha enfrentando problemas no relacionamento, que durou cerca de cinco anos, e havia sido encerrado há aproximadamente dois meses.
Após receber alta médica, Santos foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante e segue à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais