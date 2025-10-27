fechar
Vídeos | Notícia

Homem invade casa da ex-companheira armado com garrafa e é detido após confronto

Caso registrado neste último fim de semana em Lagoa Encantada deixa homem ferido e sob custódia após confronto com ex-companheiro da vítima

Por TV Jornal Publicado em 27/10/2025 às 10:42 | Atualizado em 27/10/2025 às 10:47
Homem foi detido ap&oacute;s invadir resid&ecirc;ncia da ex-companheira e ferir-se em confronto com atual namorado
Homem foi detido após invadir residência da ex-companheira e ferir-se em confronto com atual namorado - TV Jornal

Um episódio de violência doméstica mobilizou moradores e autoridades neste último fim de semana em Lagoa Encantada. José Roberto dos Santos, de 43 anos, invadiu a residência de sua ex-companheira armado com um gargalo de garrafa, provocando um confronto dentro do imóvel.

Segundo a polícia, ao encontrar a ex-companheira e o atual namorado dela, Santos iniciou uma luta corporal.

Durante o confronto, a casa foi revirada e ficaram marcas de sangue espalhadas pelo local. O ex-companheiro da mulher conseguiu retirar a arma improvisada das mãos de Santos, que acabou ferido.

Leia Também

Atendimento médico 

Ele recebeu atendimento médico de vizinhos e foi posteriormente levado à Unidade de Pronto Atendimento de Lagoa Encantada e ao Hospital da Restauração, permanecendo sob custódia.

Moradores da região relataram que a vítima já vinha enfrentando problemas no relacionamento, que durou cerca de cinco anos, e havia sido encerrado há aproximadamente dois meses.

Após receber alta médica, Santos foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante e segue à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Homem invade residência em Olinda e acaba ferido durante confronto; caso está sob investigação
INVASÃO

Homem invade residência em Olinda e acaba ferido durante confronto; caso está sob investigação

Compartilhe

Tags