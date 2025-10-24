Operação Sistema: Investigação do GOE destrói quadrilha no Nordeste
Operação Sistema, iniciada pelo GOE em setembro de 2022, visa combater vários crimes através de mandados de prisão e apreensão em diversos estados
Por
TV Jornal
Publicado em 24/10/2025 às 17:58
X
Os policiais do GOE iniciaram um complexo estudo de uma quadrilha em setembro de 2022 e deram início à operação hoje. A operação, batizada de Sistema, envolveu uma série de ações desde cedo.
Foram cumpridos sete mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela terceira vara criminal da comarca de Paulista.
Um dos alvos, detido na cidade de Paulista, chegou a tentar proteger o rosto. Ele foi trazido para a sede do Grupo de Operações Especiais vestindo uma camisa vermelha.
Ações além de Paulista
Além de Paulista, os mandados também foram cumpridos no Cabo de Santo Agostinho, Tacaimbo, Canhotinho e em cidades de outros estados. Entre eles estão: Santa Catarina, Paraíba e Ceará.
O objetivo principal dessa operação é desarticular essa organização criminosa. A quadrilha é investigada por uma série de crimes, incluindo: tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e falsificação de documento público.
Itens apreendidos
Os policiais conseguiram apreender uma série de itens, incluindo:
- Documentos
- Cartões
- Celulares
- Arma de fogo e munição
- Carro de luxo
Todo o material apreendido será levado para a sede do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil de Pernambuco para ser periciado.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais