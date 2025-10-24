fechar
Corpo da idosa vítima de acidente de caminhão é velado nesta sexta-feira (24)

O acidente aconteceu em Camaragibe quando um caminhão, carregado de bebidas, perdeu o freio e acabou atingindo a mulher, que estava na calçada

Por Anaís Coelho Publicado em 24/10/2025 às 17:17
Imagens de câmera de segurança, que flagraram a ação
O corpo de uma idosa, de 64 anos, foi velado hoje na capela do Cemitério das Flores, no Recife. A mulher morreu devido um acidente, onde um caminhão carregado de bebidas, que estava estacionado, perdeu o freio e a atingiu na calçada do seu comércio.

O acidente aconteceu ontem (23), no bairro de Santa Mônica, em Camaragibe. Imagens de segurança mostram o momento em que o caminhão perde o freio, não tinha ninguém na cabine. Ao perceber o movimento do veículo, o motorista tentou acionar o freio, mas já era tarde.

A vítima, Aidê Maria Assis Gomes, fazia parte do Candomblé e recebeu homenagens dos amigos do terreiro, assim como familiares e conhecidos deixaram suas homenagens.

