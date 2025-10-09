Líder do tráfico no Jordão Alto é preso em operação na BR-101

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

BOPE prende homem de 28 anos, acusado de gerenciar tráfico na região; Com ele foram encontrados crack, uma arma e carregadores

Uma operação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão de um homem de 28 anos, identificado como Eric Félix do Nascimento, suspeito de comandar o tráfico de drogas na região do Jordão Alto, no Recife. A ação aconteceu na BR-101, após monitoramento e denúncia da comunidade local.

Suspeito foi flagrado durante entrega de drogas

Segundo o BOPE, Eric vinha sendo monitorado há algum tempo. Na data da operação, policiais receberam a informação de que ele realizaria uma entrega de drogas. Duas viaturas se deslocaram até o local e flagraram o momento em que ele desceu de um carro para efetuar a transação. Eric se identificava como "dono do Jordão Alto".

Material apreendido

Durante a abordagem, os policiais encontraram:

Uma pedra grande de crack (aproximadamente 600g)

Uma pistola 9mm

Dois carregadores, sendo um deles do tipo alongado

Eric ainda tentou fugir, mas foi rapidamente contido pelos policiais.

Histórico e colaboração da comunidade

De acordo com o subcomandante do BOPE, Eric já havia se envolvido em uma situação semelhante em abril do ano passado, quando conseguiu fugir. Na ocasião, sua companheira foi presa em flagrante com drogas e arma de fogo.

A prisão só foi possível graças à colaboração de moradores da região, que repassaram informações cruciais à polícia, permitindo um monitoramento eficaz.

Próximos passos da investigação

A Polícia Civil agora investiga se Eric agia sozinho ou se fazia parte de uma rede maior de tráfico que também atuava no Jordão Baixo.

Encaminhamento

O suspeito foi levado à Delegacia de Boa Viagem, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais