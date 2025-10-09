fechar
Vídeos | Notícia

Cuidadora de idosos é agredida e ameaçada no meio da rua

Cuidadora de idosos, vítima de agressão, permanece internada sem previsão de alta. A mãe pede justiça e conta que a filha está traumatizada

Por TV Jornal Publicado em 09/10/2025 às 16:25 | Atualizado em 09/10/2025 às 16:28
Cuidadora de Idosos Vítima de Agressão em Cabo de Santo Agostinho: Mãe Pede por Justiça e Atualiza sobre Estado de Saúde da Filha
Cuidadora de Idosos Vítima de Agressão em Cabo de Santo Agostinho: Mãe Pede por Justiça e Atualiza sobre Estado de Saúde da Filha - TV Jornal

Uma cuidadora de idosos, mulher de 30 anos, está internada no Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, sem previsão de alta.

A mãe da vítima informou que o estado de saúde dela é estável, mas não tem previsão de alta, já que 'seu pulmão foi prejudicado e está sendo drenado.' 

Detalhes

A mãe da vítima conta que ela estava saindo para trabalhar, até que o suspeito a abordou no meio da rua, foi quando ela pediu socorro.

"Eu disse, minha filha, você precisa fazer uma queixa. Quando estávamos indo para a delegacia, ele nos seguiu sem que percebêssemos. Quando estávamos prestes a entrar na delegacia, ele a atacou. Foi um enorme desespero, e corremos para o hospital", conta.

Leia Também

Ameaças

A mãe então menciona o comportamento violento e as ameaças feitas pelo agressor, assim como seus esforços para defender sua filha.

"Ele chegou ao ponto de dizer que, se ela o denunciasse, ele acabaria com a vida dela."

Segundo a mãe, a menina está com muito medo, a situação foi repentina para ambas. 

"Infelizmente, ela está com muito medo. Ela está assustada. Eu até disse a ela para procurar um psicólogo, porque sua mente está muito perturbada."

 

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Homem é morto ao proteger filha durante ataque de vizinho em Caruaru
Violência doméstica

Homem é morto ao proteger filha durante ataque de vizinho em Caruaru
Idosa de 70 anos é agredida brutalmente pelo próprio afilhado na Bomba do Hemetério: chocante caso de violência doméstica
Violência Doméstica

Idosa de 70 anos é agredida brutalmente pelo próprio afilhado na Bomba do Hemetério: chocante caso de violência doméstica

Compartilhe

Tags