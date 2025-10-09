fechar
Idoso é assaltado por suspeito que prometeu devolver o veículo

Idoso é abordado por suspeito e tem carro roubado na Várzea. Apesar da promessa do ladrão em devolver o veículo, o carro não foi encontrado

Por TV Jornal Publicado em 09/10/2025 às 16:04
Idoso de 76 Anos é Assaltado em Rua do Bairro da Várzea, Recife: Investigação em Curso
Idoso de 76 Anos é Assaltado em Rua do Bairro da Várzea, Recife: Investigação em Curso - TV Jornal

Um idoso, de 76 anos, foi assaltado na Rua João Tavares, no bairro da Várzea, em Recife. Enquanto estava estacionado em seu carro, foi abordado por um criminoso que fez sua investida à pé e exigiu o veículo do idoso.

Segundo imagens das câmeras de segurança, o idoso saiu prontamente do veículo e houve um curto diálogo entre os dois.

O suspeito pediu pela carteira contendo documentos e cartões de crédito, que foi entregue sem hesitação. Em troca, o suspeito prometeu deixar o carro no Parque 13 de Maio, no bairro de Santo Amaro.

Essa promessa, no entanto, não foi cumprida. Relatos de uma testemunha, que conversou com o idoso logo após o incidente, indicam que nem o carro, nem o cartão foram encontrados.

Insegurança

Infelizmente, este tipo de cena não é incomum no bairro, segundo os moradores. Nos informaram que ocorrências semelhantes acontecem com alguma frequência.

O idoso conseguiu recuperar apenas a carteira. Ele procurou a delegacia do bairro, registrou um boletim de ocorrência e a polícia está atualmente investigando o crime, bem como procurando pelo suspeito do roubo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

