Ônibus é incendiado em protesto sobre corrupção em presídio

Ônibus da linha Cajueiro é incendiado em protesto sobre presídios. Carta que foi deixada no veículo aponta corrupção em presídio de Guerra Sul

Recentemente, testemunhas capturaram um incidente alarmante na linha de ônibus Cajueiro. As imagens registraram o momento em que o ônibus chegou no terminal e, pouco depois, começou a emitir fumaça.

O motorista abriu a tampa do motor e, ao perceber a fumaça, pessoas próximas iniciaram esforços para apagar o fogo.

Segundo relatos, um homem carregando um recipiente de combustível entrou no ônibus enquanto passageiros ainda estavam desembarcando e o motorista estava ao volante.

Ele ateou fogo nos bancos e no piso do veículo antes de fugir, deixando uma carta endereçada à governadora com denúncias sobre corrupção no presídio de Guerra Sul.

Outros casos



Infelizmente, este incidente não é um caso isolado. De acordo com o sindicato local, cinco ônibus foram incendiados só este ano na região metropolitana do Recife.

Nos relatos dos incidentes, constam episódios de violência, assaltos e agressões aos rodoviários, além de incêndios em ônibus em protestos contra prisões.

Houve quatro incidentes nos quais foram deixadas cartas com mensagens, na linha Ibura ocorreu uma situação semelhante.

Câmeras de segurança

A central de plantões recebeu o caso e um boletim de ocorrência foi registrado. O ônibus passou por uma perícia e as câmeras de segurança conseguiram gravar parte da ação. Após o incidente, todas as linhas (Cajueiro, Campina do Barreto e Cajueiro Derbe) foram recolhidas, mas o serviço já foi normalizado com a presença reforçada da polícia no terminal.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais