Homem é morto e uma mulher é ferida em estacionamento de supermercado em São Lourenço da Mata

Um homem de 34 anos estava acompanhado da esposa, de 20 anos, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e dispararam várias vezes

Por TV Jornal Publicado em 09/10/2025 às 15:47
Um ataque a tiros deixou um homem morto e uma mulher gravemente ferida no estacionamento de um atacadista localizado na Avenida Belmino Correia, no bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O crime ocorreu na noite desta terça-feira (7).

De acordo com informações da polícia, a vítima, um homem de 34 anos, estava acompanhada da esposa, de 20 anos, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e dispararam várias vezes.

O homem morreu ainda no local, enquanto a mulher foi socorrida em estado grave.

Intervenção de policiais militares

Dois policiais militares que estavam de folga presenciaram o crime e reagiram à ação. O condutor da moto conseguiu fugir, mas o garupa, um jovem de 19 anos, revidou atirando contra os PMs. Ele foi atingido, contido e posteriormente preso.

O suspeito ferido foi levado ao hospital sob custódia e, em seguida, encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o caso está sendo investigado.

Histórico da vítima

Segundo informações preliminares, a vítima possuía antecedentes criminais e já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em setembro deste ano.

Apesar desse histórico, a Polícia Civil informou que todas as linhas de investigação permanecem abertas, não sendo descartadas outras motivações para o crime.

Notas oficiais

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o jovem de 19 anos foi autuado pelo homicídio consumado de outro homem, com 34 anos, e pela tentativa de homicídio de uma mulher com 20 anos, com disparos de arma de fogo, no estacionamento de um estabelecimento comercial em São Lourenço da Mata.

O homem faleceu no local e a mulher foi socorrida e levada para um hospital. O autor encontra-se custodiado em uma unidade hospitalar. As diligências seguem até o esclarecimento do fato.

Já o Novo Atacarejo informa que, de acordo com informações preliminares, trata-se de um fato de natureza policial, envolvendo fatores externos e pessoas aguardadas no local, sem qualquer relação com o funcionamento da loja ou com clientes em compras no momento do ocorrido. 

Assim que a situação foi identificada, a equipe de segurança da unidade atuou prontamente, garantindo a integridade dos clientes e colaboradores, e acionou imediatamente a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local e conduziu os procedimentos cabíveis.

"O Novo Atacarejo lamenta profundamente o episódio, reforça seu compromisso com a segurança e bem-estar de todos e permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar quaisquer esclarecimentos necessários."

