Ex-presidiário é assassinado a tiros na Zona Norte do Recife

Ex-presidiário foi assassinado em Recife. Suspeita-se que o crime possa estar ligado ao seu envolvimento passado com drogas e roubo

Por TV Jornal Publicado em 07/10/2025 às 17:58 | Atualizado em 07/10/2025 às 18:01
Ex-presidiário Kleber Bismarck, 32 anos, é assassinado na Zona Norte do Recife: Polícia investiga conexão com tráfico de drogas
Um homem identificado como Kleber Bismarck, de 32 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (6) no campo do Barreirão, localizado no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo.

Investigações iniciais

O delegado Sérgio Ricardo, responsável pelo caso, informou que uma pequena quantidade de droga foi encontrada com a vítima.

Kleber, que era ex-presidiário, havia morado anteriormente na comunidade, mas não residia mais no local.

“A vítima era usuária de entorpecentes, e não descartamos a hipótese de uma emboscada”, afirmou o delegado.

Elementos da cena do crime

Durante a perícia, os investigadores localizaram um invólucro preto contendo pó branco, possivelmente cocaína.

O material foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC) para análise.

Andamento do caso

A motivação e a autoria do homicídio ainda estão sendo apuradas. A polícia trabalha com a possibilidade de que Kleber tenha sido atraído até o campo, onde acabou sendo executado.

As investigações seguem sob responsabilidade da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que continua colhendo depoimentos e analisando as evidências encontradas no local.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

