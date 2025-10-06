fechar
Professor acusado de abuso infantil morre após tumulto em Jaboatão dos Guararapes

População invade casa e agride professor acusado de estuprar duas crianças em Jaboatão dos Guararapes. Homem morreu no caminho do hospital

Por TV Jornal Publicado em 06/10/2025 às 15:35
Choque em Jaboatão dos Guararapes: Confronto por alegação de Abuso Infantil contra Professor
Choque em Jaboatão dos Guararapes: Confronto por alegação de Abuso Infantil contra Professor - TV Jornal

Um incidente violento em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, resultou na morte de um professor de 32 anos. Ele era acusado de estuprar duas crianças no bairro de Comportas.

Por volta das 21h, a Rua Pilões se tornou palco de um grande tumulto. A população tentou invadir a residência de número 15, onde o suspeito morava. A casa, que era alugada, foi completamente vandalizada.

Desfecho da revolta

O motim teve início após as crianças ganharem coragem e relatarem os abusos aos seus pais. A família, acompanhada por vizinhos e moradores, se dirigiu ao local. A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar, encontrou a situação já fora de controle.

O professor foi encontrado ferido na sala de estar. Ele foi socorrido e levado pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.

Danos e depoimentos

O caso gerou indignação entre os moradores. Uma moradora expressou o sentimento da comunidade: "A revolta de todo mundo, né? Porque isso aí foi errado. A gente tem um marginal desse aqui, dentro de um lugarzinho desse, desse tamanho, do jeito que ele pegou essa criança."

O proprietário do imóvel vandalizado lamentou o prejuízo material.

"Danificaram o meu portão e as duas portas. O prejuízo ficou de R$ 3.500 a R$ 4.000, pelo gasto," declarou o dono da casa.

Investigações em andamento

A Polícia Civil abriu dois inquéritos para investigar o caso. O delegado de plantão, Fábio Lacerda, iniciou o processo tomando os depoimentos das crianças e testemunhas.

Apesar de haver incertezas sobre os detalhes do que realmente ocorreu, a polícia informou que está tratando a acusação de estupro como verdadeira até que se prove o contrário.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias dos abusos e do tumulto que levou à morte do acusado.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

