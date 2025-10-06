fechar
Idosa morre após ser atropelada com o neto em faixa de pedestre

Idosa é atropelada por moto ao atravessar rua com neto em Olinda. Família aguarda respostas após demora no socorro

Por TV Jornal Publicado em 06/10/2025 às 15:49
Uma idosa de 67 anos morreu após ser atropelada junto com o neto de 10 anos, na noite de 25 de setembro, no bairro de Sapucaia, em Olinda.

A vítima, identificada como Íris Maria Bezerra, estava levando o neto para uma aula de karatê quando o acidente aconteceu.

O acidente

O caso ocorreu na Avenida Beberibe, próximo a um posto de saúde. Câmeras de segurança registraram o momento em que Íris e o neto atravessavam a faixa de pedestres.

Mesmo com o sinal fechado para os veículos, uma motocicleta avançou o sinal vermelho e atingiu os dois.

Atendimento e internação

Com o impacto, as vítimas caíram na pista. O menino sofreu ferimentos leves e conseguiu se levantar, mas a avó permaneceu desacordada. Segundo a filha de Íris, Lívia Bezerra, houve demora no atendimento de emergência.

“Meu filho viu que ela já estava desacordada e correu para pedir ajuda”, relatou.

Ainda de acordo com a família, a primeira viatura a chegar foi do Corpo de Bombeiros, vinda de uma região distante.

A idosa foi encaminhada ao Hospital da Restauração, no Recife, onde permaneceu internada por três dias.

Falecimento e investigação

Íris Maria Bezerra faleceu no dia 28 de setembro. A família manifestou insatisfação com o tempo de resposta do socorro e aguarda o andamento das investigações sobre o atropelamento.

A Polícia Civil de Pernambuco abriu inquérito para apurar as circunstâncias do caso e identificar o motociclista envolvido no acidente.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

