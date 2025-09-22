Idosos são assaltados em plena luz do dia na Zona Norte do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Casal é assaltado pela manhã no bairro da Tamarineira. Os criminosos agiram com violência, gerando receio nos moradores

Um assalto ocorrido na manhã de domingo (21) na Rua Gomes Coutinho, no bairro da Tamarineira, em Recife, deixou moradores alarmados com o aumento da violência na região.

Um casal de idosos foi abordado por dois criminosos enquanto colocava uma cadeira dentro do carro. Um dos suspeitos empurrou o homem, levantou sua camisa e mostrou estar armado, iniciando uma luta corporal.

Violência durante o assalto

Segundo relatos, a dupla teria roubado o celular do idoso, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

A mulher, assustada, tentou ajudar o companheiro enquanto os criminosos causavam tumulto na calçada. Moradores afirmam que assaltos durante o dia são frequentes no local.

"O idoso foi bem espancado aqui na calçada. A maioria dos assaltos aqui é de dia", relatou Nazaré, moradora da região há muitos anos.

Prisão dos suspeitos

A Polícia Civil informou que um adolescente de 16 anos e um jovem de 19 anos foram apreendidos em flagrante, acusados de roubo de veículo e roubo a transeuntes.

Os suspeitos foram localizados no bairro do Arruda, dentro de um carro com restrição de roubo.

Preocupação da comunidade

Moradores afirmam que a violência não se limita à rua Gomes Coutinho. Furtos e assaltos têm se espalhado por outras vias da região.

"Está difícil, porque a gente que é morador antigo vive apreensivo. Durante a madrugada, quem tem cachorro, quando começa a latir, já sabemos que estão tentando entrar nas casas", contou Juciara, moradora local.

Outra moradora fez um apelo à governadora:

"Governadora Raquel Lyra, pelo amor de Deus, mande patrulha de bairro para vir dar apoio à população."

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.