Funcionária pública tem casa invadida e é agredida por três mulheres em casa no Cabo de Santo Agostinho
Funcionária pública é brutalmente agredida em sua residência no Cabo de Santo Agostinho por três mulheres desconhecidas. As agressoras foram presas
Uma funcionária pública de 41 anos sofreu agressões em sua própria residência no município do Cabo de Santo Agostinho, após a invasão de três mulheres.
A vítima apresentou hematomas, arranhões e relata que as agressoras chegaram a arrancar tufos de seu cabelo. Segundo ela, não conhecia as agressoras.
Violência durante o ataque
Em relato à polícia, a funcionária descreveu o momento em que foi surpreendida:
"Eu estava descansando depois do trabalho, quando ouvi barulhos e, de repente, uma delas estava na porta do meu quarto me agredindo, sem dizer nada que eu pudesse compreender. Fiquei desorientada e nervosa, tentando entender o que estava acontecendo, mas só fui atacada."
Além das agressões físicas, as suspeitas proferiram ameaças de morte e causaram danos à residência da vítima.
Vizinhos que ouviram a confusão intervieram e acionaram a Polícia Militar, que prendeu as três mulheres e as conduziu à delegacia local.
Acusações e flagrante
Uma das suspeitas alegou que a vítima teria tido um caso com seu marido, tentando justificar a violência. O trio foi autuado em flagrante por lesão corporal, invasão à propriedade, ameaça e dano.
A funcionária passou a receber acompanhamento da Secretaria da Mulher do Cabo de Santo Agostinho.
Atuação da Secretaria da Mulher
Representantes da Secretaria reforçaram a importância de conscientizar a população sobre a gravidade da violência:
"Queremos usar este caso como exemplo. Não é normal invadir a residência de alguém e cometer atos de violência. Nada justifica essa barbárie, seja qual for a motivação", afirmou o representante da pasta.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.