Funcionária pública tem casa invadida e é agredida por três mulheres em casa no Cabo de Santo Agostinho

Funcionária pública é brutalmente agredida em sua residência no Cabo de Santo Agostinho por três mulheres desconhecidas. As agressoras foram presas

Por TV Jornal Publicado em 22/09/2025 às 17:25
Invasão domiciliar e agressão física a funcionária pública no Cabo de Santo Agostinho: um caso estudo
Uma funcionária pública de 41 anos sofreu agressões em sua própria residência no município do Cabo de Santo Agostinho, após a invasão de três mulheres.

A vítima apresentou hematomas, arranhões e relata que as agressoras chegaram a arrancar tufos de seu cabelo. Segundo ela, não conhecia as agressoras.

Violência durante o ataque

Em relato à polícia, a funcionária descreveu o momento em que foi surpreendida:

"Eu estava descansando depois do trabalho, quando ouvi barulhos e, de repente, uma delas estava na porta do meu quarto me agredindo, sem dizer nada que eu pudesse compreender. Fiquei desorientada e nervosa, tentando entender o que estava acontecendo, mas só fui atacada."

Além das agressões físicas, as suspeitas proferiram ameaças de morte e causaram danos à residência da vítima.

Vizinhos que ouviram a confusão intervieram e acionaram a Polícia Militar, que prendeu as três mulheres e as conduziu à delegacia local.

Acusações e flagrante

Uma das suspeitas alegou que a vítima teria tido um caso com seu marido, tentando justificar a violência. O trio foi autuado em flagrante por lesão corporal, invasão à propriedade, ameaça e dano.

A funcionária passou a receber acompanhamento da Secretaria da Mulher do Cabo de Santo Agostinho.

Atuação da Secretaria da Mulher

Representantes da Secretaria reforçaram a importância de conscientizar a população sobre a gravidade da violência:

"Queremos usar este caso como exemplo. Não é normal invadir a residência de alguém e cometer atos de violência. Nada justifica essa barbárie, seja qual for a motivação", afirmou o representante da pasta.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

