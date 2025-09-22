Assalto a mão armada enquanto vítima lava o carro, no Grande Recife
Vítima é assaltada enquanto lava carro em Olinda. Suspeitos armados rendem homem e amigo, levam pertences e fogem. O crime assusta moradores
Uma ocorrência foi registrada nas câmeras de segurança da Rua Ana Moreira Lins Caldas, em Ouro Preto, Olinda. A vítima foi surpreendida enquanto lavava o carro, sendo abordada por três criminosos armados que anunciaram o assalto.
Detalhes do Crime
A vítima, bem como um amigo que conversava com ela na calçada no momento do crime, foram submetidos a uma situação de extremo perigo e medo. Em todo o momento, ambos se mantiveram com as mãos levantadas e não esboçaram qualquer reação.
Os suspeitos levaram a aliança, o celular e a carteira do homem que estava limpando o veículo. Após o roubo, fugiram rapidamente do local usando um carro.
Insegurança
De acordo com um bombeiro civil, que é morador do bairro, o crime gerou um grande temor entre a comunidade local. Ele conta que não vê policiamento no local.
"Policiamento aqui raramente passa. Antigamente passava, mas hoje em dia não passa mais, não", conta.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais