PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (22), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), por coação em processo judicial. O blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo também foi denunciado.

A PGR diz que os acusados estariam articulando ações, junto ao governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, para ampliar sanções e tarifas ao Brasil e aos ministros do STF, com intuito de intervir no processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ameaças

Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, disse que todo o percurso estratégico relatado confirma o dolo dos acusados de ‘instaurar clima de instabilidade e de temor’.

“Apresentaram-se como patrocinadores dessas sanções, como seus articuladores e como as únicas pessoas capazes de desativá-las. Para a interrupção dos danos, objeto das ameaças, cobraram que não houvesse condenação criminal de Jair Bolsonaro na AP 2.668”, afirmou Gonet.



Denúncias contra Bolsonaro



O ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado neste inquérito, mas não foi denunciado. Em função dessa investigação, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica.



No início deste mês, Bolsonaro foi condenado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

