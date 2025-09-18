Eduardo Bolsonaro falta a votação de anistia para o pai e culpa 'problemas técnicos'
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos principais defensores da anistia para seu pai, não registrou seu voto na sessão da Câmara que aprovou a urgência para a tramitação do projeto. O parlamentar, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, justificou a ausência na votação semipresencial alegando "problemas técnicos".
Pelas redes sociais, Eduardo manifestou seu voto favorável e afirmou que comunicaria oficialmente a presidência da Casa. A ausência, no entanto, ocorre em um momento delicado para o deputado, que já acumula 23 faltas não justificadas em sessões neste ano, após o término de sua licença.
A Constituição prevê a possibilidade de cassação do mandato para quem falta a mais de um terço das sessões.
A campanha pela anistia foi intensificada pela família após a recente condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.
Manobra para evitar cassação
Em um movimento visto nos bastidores como uma tentativa de se proteger de um processo por quebra de decoro devido às ausências, Eduardo Bolsonaro foi nomeado, na última terça-feira (16), o novo líder da minoria na Câmara. O cargo confere mais peso institucional e pode ser usado como justificativa para sua atuação política mesmo à distância.
A deputada Caroline de Toni (PL-SC) renunciou ao posto para que o filho do ex-presidente pudesse assumir a liderança.
(Com informações do Estadão Conteúdo).