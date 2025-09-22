Pernambuco leva sua cultura para a América do Sul em nova etapa de roadshow de turismo
O grande diferencial desta etapa do roadshow é a mudança no modelo de capacitação para os agentes de viagem e os operadores de turismo
Clique aqui e escute a matéria
A Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) dá um passo importante na sua estratégia de promoção internacional, iniciando a terceira etapa do roadshow "Pernambuco, Naturalmente Increíble". A nova fase do projeto, que começou em 22 de setembro, tem como foco os mercados da Argentina, Uruguai e Chile, e traz um formato inovador de imersão cultural.
O circuito percorre as cidades de La Plata (22/09), Montevidéu (23/09), Santiago (24/09) e Córdoba (25/09), buscando consolidar Pernambuco como um destino prioritário para o turismo sul-americano. A iniciativa, realizada pelo Governo do Estado, combina rodadas de negócios com uma experiência cultural autêntica, visando aumentar o fluxo de visitantes estrangeiros.
Novo formato de imersão e negócios
O grande diferencial desta etapa é a mudança no modelo de capacitação para agentes de viagem e operadores de turismo. A apresentação do destino será conduzida por um argentino que reside em Pernambuco, oferecendo uma perspectiva de quem já vive a realidade local.
"O novo modelo de capacitação propõe um diálogo direto e mais envolvente, levando a visão de alguém que compartilha da mesma cultura e idioma, mas que hoje vive a experiência real de estar em Pernambuco", destaca Diogo Beltrão, diretor de Comunicação e Marketing da Empetur.
A programação também conta com uma celebração da cultura pernambucana, com apresentações da cantora Clara Sobral, que mistura frevo, maracatu e ciranda, e do Balé Cultural de Pernambuco, que ensina os passos de danças tradicionais.
Resultados e estratégia de conectividade
O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, ressaltou a importância da ação para o crescimento sustentável do turismo internacional no estado. "Esta terceira etapa reforça a presença de Pernambuco em mercados como Argentina, Uruguai e Chile, fundamentais para o crescimento sustentável do nosso turismo internacional", afirmou.
A escolha dessas cidades está diretamente ligada à estratégia da Empetur de fortalecer mercados com voos diretos para o Aeroporto Internacional do Recife. Atualmente, Pernambuco conta com voos diretos para dez destinos fora do Brasil, sendo um dos principais hubs de entrada de turistas internacionais no Nordeste.
Nos primeiros sete meses de 2025, o estado recebeu 48.813 visitantes estrangeiros em voos diretos, com a Argentina, Portugal, Uruguai, Chile e Alemanha liderando a lista de mercados emissores. O roadshow, que já passou por outras cidades da América do Sul e da Europa, reforça o posicionamento de Pernambuco como um destino de excelência e com crescente conectividade aérea.