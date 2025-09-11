Mulher é esfaqueada durante confusão na rua em bairro da Região Metropolitana
Discussão por problemas pessoais termina em agressão com faca na rua. Vítima de 39 anos foi atacada e atingida no tórax e nos braços
Uma discussão por motivos pessoais terminou em violência na noite desta quarta-feira (10).
Uma mulher de 39 anos foi esfaqueada em frente à própria casa após ser atacada por outra mulher, que estava acompanhada de uma amiga. O caso aconteceu em uma rua de bairro da Região Metropolitana.
Como ocorreu a briga
De acordo com a vítima, as duas suspeitas se aproximaram quando ela chegava em casa. Enquanto uma a segurava, a outra desferiu três golpes de faca, atingindo o tórax e os braços.
“Eu tinha acabado de chegar, estava abrindo o portão da minha casa, aí quando fui falar com ela sobre o assunto, porque ela já tinha me ameaçado e ameaçado minha filha de menor, ela puxou a faca”, relatou a vítima.
Durante a luta corporal, a vítima ouviu o filho de sete anos gritar desesperado e conseguiu se desvencilhar da agressora.
“Foi aí que eu vi o desespero dele, na hora que a gente estava se rolando. Eu tive que soltar ela na carreira”, contou.
A mulher foi socorrida para uma unidade de pronto-atendimento, recebeu cuidados médicos e já teve alta. Depiladora de profissão, ela afirma estar com dificuldades para retomar a rotina devido aos ferimentos e ao trauma.
Origem do desentendimento
Segundo a vítima, o conflito foi motivado por um desentendimento recente envolvendo a amiga da agressora.
“Agora, negócio de namorado eu não sei, né? Acho que ela ficou em cima de alguma coisa. Minha menina não explicou direito o desentendimento delas duas, não”, explicou.
Cenas registradas por câmeras
Imagens de câmeras de segurança da rua registraram a confusão e o momento em que as duas mulheres fugiram após o ataque. Marcas de sangue ficaram no local, evidenciando a gravidade da agressão.
A polícia deve investigar o caso para identificar e localizar as responsáveis pelo crime.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.