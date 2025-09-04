Vendedor de hambúrgueres é assassinado na Zona Norte do Recife

fechar
Por TV Jornal Publicado em 04/09/2025 às 18:39
Wellington Gomes da Silva, de 38 anos, conhecido por vender hambúrgueres no bairro, foi morto a tiros enquanto preparava seu ponto de trabalho na comunidade do Brejo da Guabiraba, na noite de ontem. 

Segundo testemunhas, Wellington chegou por volta das 18h para montar sua carroça, atividade que exercia diariamente e pela qual era bastante reconhecido na região.

Tudo parecia normal até que um homem se aproximou e disparou contra ele. Alguns tiros atingiram a cabeça da vítima, que caiu no chão.

Vizinhos relataram ter ouvido pelo menos sete disparos. A população tentou socorrer Wellington e o levou para a UPA mais próxima, mas ele já chegou sem vida.

Investigação

A Polícia Civil iniciou as investigações no local do crime, encontrando estojos de pistola, embora o calibre da arma ainda não tenha sido definido. O crime ocorreu próximo ao terminal de ônibus da Guabiraba, área bastante movimentada.

Moradores lamentaram a morte de Wellington, descrevendo-o como uma pessoa maravilhosa, que sempre trabalhava e servia a comunidade.

A ausência de câmeras de segurança em um poste próximo também é apontada como um fator que poderia ter auxiliado na apuração dos fatos.

Não há, até o momento, explicação clara para o motivo do homicídio. As autoridades seguem investigando o caso, com a expectativa de responsabilizar os envolvidos e trazer justiça à família e à comunidade.

