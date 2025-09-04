Idoso é vítima de golpe envolvendo INSS

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Idoso é enganado por golpista que se passa por funcionária do INSS, resultando em desconto indevido na aposentadoria

Um aposentado de 69 anos teve seu benefício fraudado após ser abordado por uma mulher que se identificou como funcionária do INSS.

O idoso só percebeu o golpe ao procurar o banco para receber sua aposentadoria e notar que havia um desconto inesperado.

Como ocorreu o golpe

João Paulo relatou que a suposta funcionária coletou dados pessoais e chegou a tirar fotos dele.

“Um mês passado, chegou uma tal de Luciana aqui, pedindo meus dados, dizendo que o INSS estava me devendo uma quantia de dinheiro”, disse.

A mulher convenceu o aposentado a “descontar 75% do seu dinheiro”, garantindo que o saldo seria restituído no fim do mês. No entanto, ao buscar o pagamento no INSS, ele percebeu que havia sido retirado o valor de R$ 430 de sua conta.

Documento comprova fraude

Um documento apresentado pelo aposentado mostra que foi feito um empréstimo em sua conta, dividido em 96 parcelas de R$ 430, totalizando mais de R$ 19 mil.

Após o golpe, a golpista enviou uma parcela de R$ 570, reforçando a ilusão de que o restante do dinheiro seria devolvido.

Providências

O aposentado registrou um boletim de ocorrência na delegacia, e os familiares agora cobram providências das autoridades para responsabilizar a suspeita.

Especialistas recomendam atenção redobrada: não fornecer fotos ou informações pessoais a desconhecidos e evitar gravar vídeos solicitados por estranhos.

Golpes envolvendo benefícios do INSS têm sido recorrentes, especialmente contra idosos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.