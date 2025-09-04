fechar
Vídeos | Notícia

Mulher é agredida por ex-companheiro na frente dos dois filhos em Recife

Uma mulher de 37 anos, mãe de dois filhos pequenos, ambos cadeirantes, foi agredida pelo ex-companheiro dentro do apartamento da vítima

Por TV Jornal Publicado em 04/09/2025 às 18:54
Tensão e Violência em Condomínio de Jardim São Paulo, Recife: Mãe de Crianças Especiais Sofre Agressões na Frente dos Filhos
Tensão e Violência em Condomínio de Jardim São Paulo, Recife: Mãe de Crianças Especiais Sofre Agressões na Frente dos Filhos

Um episódio de violência doméstica chamou a atenção no bairro de Jardim São Paulo, em Recife. Uma mulher de 37 anos, mãe de dois filhos pequenos, ambos cadeirantes, foi agredida pelo ex-companheiro e pela namorada dele dentro do apartamento da vítima, na presença das crianças.

Imagens registradas no local mostram a mãe preparando a alimentação de um dos filhos quando o ex-companheiro entra no apartamento e pega a filha no colo. Em seguida, inicia uma discussão com a mãe, que rapidamente evoluiu para agressões físicas.

Apesar da presença de familiares e amigas tentando intervir, a violência continuou, deixando a filha da vítima em estado de choque.

Depoimento da vítima

Em relato à reportagem, mantendo sua identidade preservada, a mulher descreveu a situação:

"Meu filho faz fisioterapia e ficou a responsabilidade do pai dele levar ele para a fisioterapia. Eu desço com as crianças, e quando chega o pai a pequena fica alegre. Quando olho para fora, vejo a namorada dele na minha casa, coisa que eu já tinha pedido para não acontecer. Quando questionei a presença dela, fui agredida por ambos na frente dos meus filhos. Minha filha ainda está em choque com tanta violência."

Leia Também

Medidas tomadas

Em resposta à agressão, a mãe registrou boletim de ocorrência contra o ex-companheiro e sua namorada.

Ela também solicitou uma medida protetiva e realizou exame no Instituto de Medicina Legal (IML). Familiares e amigas se manifestaram em defesa da vítima, pedindo justiça e destacando que este não é o primeiro episódio de agressão.

"Pedimos justiça. Não é a primeira vez que ele me agride e fui ameaçada várias vezes. Agora tenho medo."

O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes, enquanto a família busca garantir proteção e segurança para as crianças.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

