Vídeos | Notícia

Estudante de 18 anos é assaltada à luz do dia no Grande Recife

Estudante de 18 anos é assaltada no bairro da Encruzilhada. Incidente, capturado em câmera, deixa vítima e comunidade em estado de choque

Por TV Jornal Publicado em 28/08/2025 às 13:04
Câmera de segurança que flagrou a ação
Câmera de segurança que flagrou a ação - TV Jornal

A vítima, uma estudante de 18 anos, aparece em imagens de câmera de segurança caminhando na calçada da Rua Vicente Pinzón, no bairro da Encruzilhada.

O suspeito aborda a estudante, e os dois ficam parados como se estivessem conversando. Neste momento, no entanto, o homem está ameaçando a vítima com uma arma e pedindo o seu celular.

"Chegou pra mim desesperada, quando cheguei lá no colégio ela tava tremendo lá, né, fora de esperada", relata o avô da vítima.

Insegurança

Apesar do susto, a vítima passa bem e o suspeito fugiu levando o aparelho celular. O caso chamou a atenção dos moradores e de Seu Jurandir, que expressou sua preocupação com a segurança na região.

Seu Jurandir, explica que a violência não é um evento isolado no bairro. Ele contou sobre recentes assaltos ocorridos na região, incluindo o roubo de uma lancha e o sequestro da esposa de um morador.

Apesar de possuírem câmeras de segurança, muros altos e cercas elétricas, os moradores se queixam de não se sentirem seguros. A necessidade de reforçar a segurança na Encruzilhada tem sido debatida pela comunidade local.

Incidentes recentes 

Os incidentes recentes incluem: Roubo de uma lancha, sequestro da esposa de um morador; assalto à mão armada a uma estudante.

Tais eventos ressaltam a necessidade de ações para aumentar a segurança no bairro da Encruzilhada e garantir a tranquilidade de seus moradores.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

