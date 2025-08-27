Estudante de 18 anos é assaltada na Zona Norte do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Câmeras de segurança registraram a ação do criminoso, que abordou a jovem de forma discreta; Moradores pedem reforço na segurança da região

Uma estudante de 18 anos foi vítima de assalto na Rua Vicente Pinzon, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife. A ação aconteceu durante a tarde e foi registrada por câmeras de segurança instaladas na via.

As imagens mostram o momento em que o suspeito se aproxima da jovem após passar por um veículo estacionado.

Inicialmente, os dois parecem conversar, o que pode ter confundido pedestres que passavam pelo local, dando a impressão de que se tratava de um encontro entre conhecidos. No entanto, de acordo com testemunhas, o homem exigia os pertences da vítima, entre eles o telefone celular.

Após alguns segundos de tensão, a estudante entrega um objeto, que o assaltante coloca dentro da bolsa que carregava. Em seguida, ele atravessa a rua e deixa o local. A jovem, ainda em choque, permanece parada, olhando na direção do criminoso.

Depoimento do avô

O avô da estudante, que preferiu não se identificar, relatou que a neta está muito abalada com o ocorrido.



"Ela não sabia se chorava, ficou paralisada, ligou para mim desesperada. O homem estava armado, pressionou a arma contra a cintura dela e exigiu o celular", contou

Insegurança na comunidade

Moradores da rua afirmam que a situação de violência vem se agravando.

"Soube do assalto hoje de manhã, mas parece que foi à tarde, quando a estudante voltava para casa. O homem se passou por conhecido dela antes de anunciar o crime", disse um vizinho.

Outro morador relatou que não é a primeira ocorrência na região: "Já aconteceram outros assaltos aqui. Até carros foram levados com suas cargas. A situação está cada vez pior".

Há também quem relate medo de sair de casa: "Tenho problema de vista e preciso andar pela calçada, mas estou com medo. Esses assaltos não aconteciam com tanta frequência antes", afirmou outro residente.

Situação atual

A Rua Vicente Pinzon está sob a área de responsabilidade do 13º Batalhão da Polícia Militar. Os moradores pedem reforço no policiamento para conter a onda de assaltos.

Apesar do clima de insegurança, alguns vizinhos tentam manter o bom humor para aliviar a tensão.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.