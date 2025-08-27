fechar
Família denuncia falhas no atendimento após idoso ser encontrado machucado no Recife

Geraldo Laureano da Silva, de 74 anos, foi socorrido pelo SAMU. A filha dele, Vanessa, cobra explicações sobre o atendimento e pede justiça pelo pai

27/08/2025
Geraldo Laureano da Silva, de 74 anos, saiu do bairro de Coqueiral, com destino ao Recife para fazer um exame e visitar amigos.

Ele foi encontrado desorientado e machucado, e então foi socorrido pelo SAMU e internado na policlínica Agamenon Magalhães.

Pedido por justiça

A filha dele, Vanessa, cobra explicações sobre o atendimento e pede justiça pela agressão sofrida pelo pai. Ela aponta uma série de erros no atendimento prestado à seu pai na policlínica.

Vanessa busca justiça. Ela questiona o atendimento prestado na policlínica e também quer saber quem foi responsável pela agressão sofrida por seu pai.

