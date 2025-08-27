Família denuncia falhas no atendimento após idoso ser encontrado machucado no Recife
Geraldo Laureano da Silva, de 74 anos, foi socorrido pelo SAMU. A filha dele, Vanessa, cobra explicações sobre o atendimento e pede justiça pelo pai
Geraldo Laureano da Silva, de 74 anos, saiu do bairro de Coqueiral, com destino ao Recife para fazer um exame e visitar amigos.
Ele foi encontrado desorientado e machucado, e então foi socorrido pelo SAMU e internado na policlínica Agamenon Magalhães.
Pedido por justiça
A filha dele, Vanessa, cobra explicações sobre o atendimento e pede justiça pela agressão sofrida pelo pai. Ela aponta uma série de erros no atendimento prestado à seu pai na policlínica.
Vanessa busca justiça. Ela questiona o atendimento prestado na policlínica e também quer saber quem foi responsável pela agressão sofrida por seu pai.
