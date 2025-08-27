Igreja evangélica na Zona Sul do Recife sofre sucessivos assaltos na região

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Trio arrancou portão do templo e fugiu; instituição já foi alvo de cinco furtos recentes, enquanto fiéis também relatam assaltos ao redor do espaço

Uma igreja evangélica localizada em Setúbal, bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi novamente alvo de criminosos, que levaram o portão da instituição. O templo já havia sido furtado em outras ocasiões e fiéis relatam recorrência de assaltos nas imediações.

Série de furtos contra a instituição

Três homens foram flagrados arrancando o portão da instituição e levando embora. Em episódios anteriores, já haviam levado parte da estrutura, que foi substituída por um muro, na tentativa de frear os ataques. Dessa vez, os criminosos furtaram o que sobrou.

No início do mês, câmeras de segurança registraram um homem retirando a fiação do prédio. Integrantes da congregação afirmam que a igreja já sofreu, ao menos, cinco furtos. Entre os prejuízos, estão fios de cobre e até uma condensadora de ar-condicionado levada da parte externa do templo.

Fiéis também foram vítimas

Além dos ataques ao prédio, frequentadores da igreja relataram assaltos ocorridos à noite, quando saíam de uma edificação vizinha que pertence à instituição. Segundo relatos, dois homens em uma moto abordaram fiéis, recolheram celulares e alianças e fugiram em seguida.

Moradores da região têm denunciado o aumento da criminalidade, apontando furtos e assaltos constantes. A congregação afirma ter reforçado a segurança, mas ainda contabiliza os prejuízos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais