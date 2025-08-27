Igreja evangélica na Zona Sul do Recife sofre sucessivos assaltos na região
Trio arrancou portão do templo e fugiu; instituição já foi alvo de cinco furtos recentes, enquanto fiéis também relatam assaltos ao redor do espaço
Por
TV Jornal
Publicado em 27/08/2025 às 11:04
Uma igreja evangélica localizada em Setúbal, bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi novamente alvo de criminosos, que levaram o portão da instituição. O templo já havia sido furtado em outras ocasiões e fiéis relatam recorrência de assaltos nas imediações.
Série de furtos contra a instituição
Três homens foram flagrados arrancando o portão da instituição e levando embora. Em episódios anteriores, já haviam levado parte da estrutura, que foi substituída por um muro, na tentativa de frear os ataques. Dessa vez, os criminosos furtaram o que sobrou.
No início do mês, câmeras de segurança registraram um homem retirando a fiação do prédio. Integrantes da congregação afirmam que a igreja já sofreu, ao menos, cinco furtos. Entre os prejuízos, estão fios de cobre e até uma condensadora de ar-condicionado levada da parte externa do templo.
Fiéis também foram vítimas
Além dos ataques ao prédio, frequentadores da igreja relataram assaltos ocorridos à noite, quando saíam de uma edificação vizinha que pertence à instituição. Segundo relatos, dois homens em uma moto abordaram fiéis, recolheram celulares e alianças e fugiram em seguida.
Moradores da região têm denunciado o aumento da criminalidade, apontando furtos e assaltos constantes. A congregação afirma ter reforçado a segurança, mas ainda contabiliza os prejuízos.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais