fechar
Vídeos | Notícia

Mulher é ferida após ser empurrada contra muro pelo companheiro

Homem empurra companheira contra muro que desaba sobre ela em Recife; A vítima foi levada ao hospital

Por TV Jornal Publicado em 26/08/2025 às 17:39
Mulher é ferida após ser empurrada contra muro pelo companheiro
Mulher é ferida após ser empurrada contra muro pelo companheiro - TV Jornal

Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada na madrugada desta terça-feira (26) no bairro do Alto José do Pinho, na zona norte do Recife.

De acordo com informações do SAMU, um homem teria empurrado a companheira contra um muro, que acabou desabando sobre ela.

Detalhes do caso

O episódio ocorreu por volta das 5h30 da manhã, em uma residência de primeiro andar. Além da vítima principal, de 34 anos, a tia dela, que também estava no imóvel, ficou ferida.

Segundo relatos, o casal consumia bebidas alcoólicas desde a madrugada. Após o ocorrido, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Restauração, no Derby.

Já a tia e o suspeito foram levados à Delegacia da Mulher, onde prestam depoimento.

Leia Também

Testemunhas

Moradores da área afirmaram que o casal fazia muito barulho durante a madrugada, com música alta e gritos.

Uma vizinha chegou a acionar o SAMU e ajudou a vítima até a chegada do socorro. Uma criança, filha da mulher agredida, também presenciou a cena.

Situação das vítimas

Até o momento, o estado de saúde da vítima principal ainda não foi atualizado pelo hospital. A tia dela, mesmo ferida, presta esclarecimentos à polícia.

A Polícia Militar e o SAMU acompanharam a ocorrência. Vizinhos evitam comentar o caso e familiares da vítima não foram encontrados no local.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Suspeito de esfaquear companheira se entrega à polícia em Jaboatão
Violência Doméstica

Suspeito de esfaquear companheira se entrega à polícia em Jaboatão
Avon reverte 100% do lucro das vendas de produtos selecionados em ações contra violência de mulheres e meninas
AVON

Avon reverte 100% do lucro das vendas de produtos selecionados em ações contra violência de mulheres e meninas

Compartilhe

Tags