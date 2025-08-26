Mulher é ferida após ser empurrada contra muro pelo companheiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem empurra companheira contra muro que desaba sobre ela em Recife; A vítima foi levada ao hospital

Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada na madrugada desta terça-feira (26) no bairro do Alto José do Pinho, na zona norte do Recife.

De acordo com informações do SAMU, um homem teria empurrado a companheira contra um muro, que acabou desabando sobre ela.

Detalhes do caso

O episódio ocorreu por volta das 5h30 da manhã, em uma residência de primeiro andar. Além da vítima principal, de 34 anos, a tia dela, que também estava no imóvel, ficou ferida.

Segundo relatos, o casal consumia bebidas alcoólicas desde a madrugada. Após o ocorrido, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Restauração, no Derby.

Já a tia e o suspeito foram levados à Delegacia da Mulher, onde prestam depoimento.

Testemunhas

Moradores da área afirmaram que o casal fazia muito barulho durante a madrugada, com música alta e gritos.

Uma vizinha chegou a acionar o SAMU e ajudou a vítima até a chegada do socorro. Uma criança, filha da mulher agredida, também presenciou a cena.

Situação das vítimas

Até o momento, o estado de saúde da vítima principal ainda não foi atualizado pelo hospital. A tia dela, mesmo ferida, presta esclarecimentos à polícia.

A Polícia Militar e o SAMU acompanharam a ocorrência. Vizinhos evitam comentar o caso e familiares da vítima não foram encontrados no local.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.