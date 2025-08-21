Explosão em terreiro de Candomblé deixa seis feridos, incluindo um bebê

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Babalurichá diz que o ocorrido foi um acidente. Uma pessoa que teria colocado álcool em uma panela junto a uma vela acesa, resultando no incêndio

O Babalurichá reuniu-se com o delegado Romulo Aires, da Delegacia de Igarassu, para descrever os eventos ocorridos na noite de segunda-feira no terreiro de Candomblé.

O incidente, que o Babalurichá considera um acidente, resultou em seis feridos, incluindo um menino de um ano e oito meses.

O Babalurichá acredita que o acidente foi causado por um elemento isolado que, de forma descuidada, colocou álcool em uma panela, que em seguida explodiu devido a uma vela acesa que estava próxima.

Feridos levados ao Hospital da Restauração



Imediatamente após a explosão, os presentes no terreiro mobilizaram-se para socorrer os feridos.

Inicialmente levados para o hospital de Igarassu e para Upa da cidade, foram posteriormente transferidos para o Hospital da Restauração.

"As pessoas estão em estado estável, nós prestamos socorro a elas e estão sendo acompanhadas tanto por médicos quanto por nós do terreiro," afirma um dos líderes do terreiro que preferiu não se identificar.

O que diz a polícia



A polícia pretende ouvir as vítimas do acidente assim que estas estiverem em condição de prestar depoimento.

O incidente pode ter implicações legais, visto que o crime de incêndio é previsto no Código Penal no artigo 250.

"Devemos investigar as causas e as circunstâncias do incêndio para atribuir, se for o caso, responsabilidade criminal à pessoa ou pessoas envolvidas," afirma o delegado Romulo Aires.

Os membros do terreiro de Candomblé relatam que o incidente gerou muita repercussão na cidade, dando origem a comentários prejudiciais, preconceituosos e, em alguns casos, criminosos, de intolerância religiosa.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais