Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente de carro em São Paulo; vídeo impressiona

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (20) e carro de luxo avaliado em R$ 1,5 milhão ficou destruído; saiba todos os detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Na manhã desta quarta-feira (20), os influenciadores Bia Miranda e Gato Preto se envolveram em um acidente na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Conforme a Polícia Militar, a colisão aconteceu por volta das 6h30 e envolveu dois veículos. Uma pessoa ficou ferida e foi levada ao Hospital Alvorada.

Imagens exibidas pelo Bom Dia SP e pelo SBT News mostraram o carro de luxo do casal destruído após atingir um poste. Testemunhas relataram que o motorista teria ultrapassado o sinal vermelho antes da batida.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, os dois aparecem deixando o local e entrando em outro veículo logo após o impacto.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou uma faixa da via e restringiu parcialmente outra, para liberação da pista.

Poucas horas depois, Gato Preto se pronunciou nas redes sociais, chamando atenção pela declaração sobre o prejuízo:



“Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave. Vou comprar outra”, disse. O influenciador também publicou a foto de um ferimento na mão com a legenda: “Só quero a minha casa”. As postagens foram apagadas em seguida.

Ainda na noite anterior ao acidente, Bia e Gato Preto compartilharam vídeos em que apareciam bebendo e fumando durante uma festa.