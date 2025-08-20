fechar
Celebridades | Notícia

Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente de carro em São Paulo; vídeo impressiona

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (20) e carro de luxo avaliado em R$ 1,5 milhão ficou destruído; saiba todos os detalhes

Por Alice Lins Publicado em 20/08/2025 às 10:27
Influenciadores Gato Preto e Bia Miranda
Influenciadores Gato Preto e Bia Miranda - Reprodução/Redes Sociais

Clique aqui e escute a matéria

Na manhã desta quarta-feira (20), os influenciadores Bia Miranda e Gato Preto se envolveram em um acidente na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Conforme a Polícia Militar, a colisão aconteceu por volta das 6h30 e envolveu dois veículos. Uma pessoa ficou ferida e foi levada ao Hospital Alvorada.

Imagens exibidas pelo Bom Dia SP e pelo SBT News mostraram o carro de luxo do casal destruído após atingir um poste. Testemunhas relataram que o motorista teria ultrapassado o sinal vermelho antes da batida.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, os dois aparecem deixando o local e entrando em outro veículo logo após o impacto.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou uma faixa da via e restringiu parcialmente outra, para liberação da pista.

Poucas horas depois, Gato Preto se pronunciou nas redes sociais, chamando atenção pela declaração sobre o prejuízo:

“Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave. Vou comprar outra”, disse. O influenciador também publicou a foto de um ferimento na mão com a legenda: “Só quero a minha casa”. As postagens foram apagadas em seguida.

Ainda na noite anterior ao acidente, Bia e Gato Preto compartilharam vídeos em que apareciam bebendo e fumando durante uma festa.

Leia também

Acidente em ônibus: Jovem é arremessado contra poste
Acidente

Acidente em ônibus: Jovem é arremessado contra poste

Jovem autista de 20 anos sofre acidente próximo a BR-101 e permanece hospitalizado
Acidente

Jovem autista de 20 anos sofre acidente próximo a BR-101 e permanece hospitalizado

Compartilhe

Tags