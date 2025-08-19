fechar
Jovem autista de 20 anos sofre acidente próximo a BR-101 e permanece hospitalizado

Samuel sofreu fraturas após acidente em Jardim Paulista; família faz apelo por esclarecimentos

Por TV Jornal Publicado em 19/08/2025 às 22:16 | Atualizado em 19/08/2025 às 22:19
Desaparecimento e reencontro: Jovem autista é vítima de atropelamento na BR-101
Desaparecimento e reencontro: Jovem autista é vítima de atropelamento na BR-101 - TV Jornal

Um jovem autista de 20 anos, identificado como Samuel, sofreu um acidente nesta terça-feira, no bairro de Jardim Paulista, próximo à BR-101, na via de acesso à rodovia.

O caso veio à tona após a família realizar uma transmissão ao vivo pedindo informações sobre o paradeiro do jovem.

De acordo com a mãe, Sara, Samuel foi levado ao Hospital da Restauração, onde permanece na ala vermelha, entubado e sedado.

Os médicos informaram que ele apresenta fraturas no corpo e na cabeça, podendo necessitar de cirurgia.

Antecedentes do caso

Segundo a família, Samuel havia saído de casa, no bairro de Águas Compridas, em Olinda, com destino à residência de uma tia, no bairro Jardim Brasil I.

Por volta das 20h, ele retornava para casa de bicicleta, mas acabou se perdendo e chegando em Jardim Paulista, onde não conhecia ninguém e nunca havia visitado antes.

Após o acidente, a mãe só conseguiu reconhecer Samuel por uma marca específica na perna.

A família alerta para confusões de identificação: alguns relatos confundiram Samuel com outro jovem que também sofreu acidente em Olinda, mas trata-se de pessoas distintas, embora tenham a mesma idade e ambos tenham sido levados ao hospital.

Apelo da família e estado atual

A família solicita que haja investigação para apurar as circunstâncias do acidente. Samuel segue em estado delicado, mas a equipe médica mantém esperança em sua recuperação.

A comunidade acompanha o caso e torce pelo retorno seguro do jovem para casa.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

