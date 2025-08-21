Explosão em terreiro de candomblé: veja o que se sabe sobre acidente que feriu 5 adultos e uma criança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pai de Santo relata que fogo foi provocado inintencionalmente durante ritual; polícia investiga se houve negligência ou imprudência

Na noite da terça-feira (19), seis pessoas ficaram feridas em um terreiro de Candomblé localizado no loteamento Ana de Albuquerque, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife (RMR). Entre as vítimas, está uma criança que precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Fogo foi provocado acidentalmente

Segundo o líder religioso do local, Babalorixá, a explosão aconteceu durante uma reunião com mais de 20 pessoas. Um dos filhos de santo despejou álcool em uma panela de barro usada como candeeiro, e o líquido inflamável entrou em contato com uma vela acesa, provocando o fogo que atingiu as vítimas.

Os feridos foram levados inicialmente a unidades de saúde de Igarassu e, em seguida, transferidos para o Hospital da Restauração, no Recife. O Pai Santo e outros líderes do terreiro acompanharam o socorro e mantêm contato com familiares e pacientes.

Entre os atingidos pelo fogo, cinco eram adultos, sendo três mulheres e dois homens, e uma criança de um ano e oito meses, que sofreu queimaduras em aproximadamente metade do corpo e precisou ser internada na UTI.

Investigação da polícia

O delegado Romulo Aires, responsável pelo caso, destacou que o incidente deve ser tratado como acidente e não relacionado à religião. "Acidentes acontecem em igrejas católicas, evangélicas e em outras religiões também. A investigação é para apurar causas e responsabilidades", disse.

A polícia investiga se houve imprudência ou negligência e já solicitou perícia no local. Outras testemunhas devem ser ouvidas para que se possa determinar se haverá responsabilização criminal, conforme previsto no Código Penal, artigo 250, relativo a incêndio e incolumidade pública.

Babalorixá afirmou que nunca havia ocorrido um acidente desse tipo no terreiro, que existe há 45 anos, e reforçou que não houve intenção de causar danos.

Veja a reportagem da TV Jornal