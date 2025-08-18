fechar
Tiroteio na Região Metropolitana: desentendimento antigo resulta em ataque a família

Tiroteio em Camaragibe após rixa por corrida de cavalo deixa três feridos. Conflito iniciado há dois meses reacende, levando a atentado contra família

Por TV Jornal Publicado em 18/08/2025 às 13:34

O incidente ocorreu no bairro Jardim Primavera, em decorrência de uma antiga contenda sobre corridas de cavalo.

O alvo principal, um jovem de 18 anos, conseguiu escapar do ataque. O pai do rapaz, no entanto, foi gravemente ferido, sendo atingido por oito projéteis de arma de fogo.

A disputa teria sua origem em um desentendimento entre dois amigos, ocorrido há dois meses, sobre uma corrida de carroças.

Depois de episódios de agressão física e bate-bocas, a comunidade conseguiu intervir e apaziguar os ânimos. No entanto, um encontro no sábado reacendeu a animosidade.

Parentes entram no conflito

Os parentes de um dos rivais, incluindo o próprio pai, entraram no conflito.

Após uma tentativa frustrada de interromper a fuga do alvo do ataque, eles retornaram ao local, efetuando vários disparos contra a família do jovem.

Além do pai, a mãe e a esposa do rapaz também foram baleadas, mas não correm risco de vida.

Investigação

Com as vítimas conhecendo os atiradores, o caso agora está sob investigação da Delegacia de Homicídios. Isto deve facilitar o trabalho da polícia na busca de justiça no caso.

"Ninguém entendeu por que eles voltaram com o desentendimento. Foi uma covardia", disse a tia do rapaz, que preferiu não se identificar.

Ela também expressou sua frustração com a impotência da situação, afirmando: "Depois que ele já veio baleando, ninguém conseguiu mais fazer nada".

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

