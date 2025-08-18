Tiroteio na Região Metropolitana: desentendimento antigo resulta em ataque a família
Tiroteio em Camaragibe após rixa por corrida de cavalo deixa três feridos. Conflito iniciado há dois meses reacende, levando a atentado contra família
O incidente ocorreu no bairro Jardim Primavera, em decorrência de uma antiga contenda sobre corridas de cavalo.
O alvo principal, um jovem de 18 anos, conseguiu escapar do ataque. O pai do rapaz, no entanto, foi gravemente ferido, sendo atingido por oito projéteis de arma de fogo.
A disputa teria sua origem em um desentendimento entre dois amigos, ocorrido há dois meses, sobre uma corrida de carroças.
Depois de episódios de agressão física e bate-bocas, a comunidade conseguiu intervir e apaziguar os ânimos. No entanto, um encontro no sábado reacendeu a animosidade.
Parentes entram no conflito
Os parentes de um dos rivais, incluindo o próprio pai, entraram no conflito.
Após uma tentativa frustrada de interromper a fuga do alvo do ataque, eles retornaram ao local, efetuando vários disparos contra a família do jovem.
Além do pai, a mãe e a esposa do rapaz também foram baleadas, mas não correm risco de vida.
Investigação
Com as vítimas conhecendo os atiradores, o caso agora está sob investigação da Delegacia de Homicídios. Isto deve facilitar o trabalho da polícia na busca de justiça no caso.
"Ninguém entendeu por que eles voltaram com o desentendimento. Foi uma covardia", disse a tia do rapaz, que preferiu não se identificar.
Ela também expressou sua frustração com a impotência da situação, afirmando: "Depois que ele já veio baleando, ninguém conseguiu mais fazer nada".
