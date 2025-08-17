Tiroteio em Camaragibe: policial militar baleado morre em hospital
Soldado Sandson Rodrigues foi baleado na frente de um bar na Vila da Fábrica; dois homens também morreram e duas mulheres ficaram feridas
Um tiroteio na manhã deste domingo (17) deixou três mortos e duas pessoas feridas no bairro da Vila da Fábrica, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. Entre as vítimas está o soldado da Polícia Militar Sandson Rodrigues Caetano da Silva, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.
Segundo testemunhas, o policial, lotado no 16º BPM, havia ido deixar a mãe — sócia de um bar na região — quando foi surpreendido por disparos efetuados por dois homens em uma motocicleta. O PM reagiu e houve troca de tiros em frente ao estabelecimento.
Mortos e feridos
Os suspeitos foram identificados como Juan Pablo Maia de Santana, de 22 anos, e Eliab Santana da Silva, de 25 anos. Eles morreram no local. Com a dupla, foram apreendidas pistolas calibre 40, enquanto o policial usava uma arma 9 milímetros.
Além dos óbitos, duas mulheres ficaram feridas: a proprietária do bar, baleada na coxa, e uma funcionária grávida, atingida de raspão no abdômen. Ambas foram socorridas e, segundo informações da TV Jornal, passam bem.
O soldado chegou a ser levado para a UPA da Caxangá e depois transferido para o Hospital da Restauração, mas não resistiu.
Investigação
De acordo com testemunhas, pouco antes do ataque, o policial havia abordado dois homens em uma moto suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas na região. A Polícia Civil investiga se eles seriam os mesmos que retornaram para alvejá-lo.
A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Duas armas foram apresentadas pelo 20º BPM para os devidos procedimentos legais, e as apurações seguem em andamento.
O que diz a Polícia Civil
Confira a nota da Polícia Civil na íntegra:
“A Polícia Militar de Pernambuco informa que, na manhã deste domingo (17), foi acionada para uma ocorrência de troca de tiros, no bairro da Fábrica, em Camaragibe.
No local, dois homens vieram a óbito e três pessoas ficaram feridas, entre elas um policial militar. As vítimas atingidas foram socorridas e transferidas para unidades hospitalares. O policial não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.
A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de Pernambuco, onde duas armas foram entregues pela equipe policial do 20º BPM para os devidos procedimentos legais. As investigações seguem em andamento”.