Mundo | Notícia

Tiroteio em clube noturno de Nova York deixa três mortos e oito feridos, diz site

De acordo com informações da polícia local, as vítimas são três homens, um de 27 anos, um de 35 e o outro de idade ainda não informada

Por Estadão Conteúdo Publicado em 17/08/2025 às 9:19
Imagemde uma viatura da Polícia da Cidade de Nova York
Imagemde uma viatura da Polícia da Cidade de Nova York - KYLE MAZZA

Três pessoas foram assassinadas e outras oito ficaram feridas durante um tiroteio na madrugada deste domingo, 17, em Nova York nos Estados Unidos.

Elas estavam em um clube noturno conhecido como “Taste of the City Lounge”, no distrito do Brooklyn. As informações são do site NBC News.

As vítimas são três homens, um de 27 anos, um de 35 e o outro de idade ainda não informada. Segundo a polícia local, mais de um atirador efetuou os disparos, mas até agora ninguém foi preso.

Feridos são transferidos

Chefe da polícia nova-iorquina, a comissária Jessica Tisch disse que os outros oito feridos foram transferidos para hospitais da região. De acordo com ela, os ferimentos não são graves o bastante para representar risco à vida dessas pessoas.

“É uma coisa terrível o que aconteceu e vamos investigar para saber o que ocorreu”, afirmou ela, ainda de acordo com o NBC News.

