Mesmo sem cessar-fogo, Trump classifica como 'grande e bem-sucedido' o encontro com Putin

Cúpula terminou sem anúncio de cessar-fogo na Ucrânia ou avanços concretos nas negociações; Trump também ligou para Volodmir Zelenski

Após o aguardado encontro com Vladimir Putin, no Alasca, nesta sexta-feira (15), o presidente americano Donald Trump publicou uma declaração na rede Truth Social, chamando o dia de "grande e muito bem-sucedido".

A cúpula, no entanto, terminou sem anúncio de cessar-fogo na Ucrânia ou avanços concretos nas negociações.

Segundo Trump, a conversa com o presidente russo "correu muito bem", assim como uma ligação feita posteriormente com o presidente ucraniano Volodmir Zelenski. O líder ucraniano deve se reunir com o republicano na próxima segunda-feira (18), em Washington.

Compromisso em buscar um acordo de paz

Trump afirmou que pretende informar pessoalmente os líderes da OTAN e Zelenski sobre o conteúdo da conversa com Putin. Na publicação, defendeu que apenas um acordo de paz definitivo poderá encerrar a guerra, rejeitando a ideia de um “simples cessar-fogo”, que, segundo ele, “muitas vezes não se sustenta”.

"Um grande e muito bem-sucedido dia no Alasca! A reunião com o presidente Vladimir Putin, da Rússia, correu muito bem, assim como uma ligação telefônica noturna com o presidente Zelenski, da Ucrânia, e vários líderes europeus, incluindo o altamente respeitado secretário-geral da OTAN", escreveu Trump, referindo-se a Mark Rutte.

Expectativa para novos encontros

Na mesma publicação, o republicano acrescentou: “Foi determinado por todos que a melhor maneira de acabar com a guerra horrível entre Rússia e Ucrânia é ir diretamente para um acordo de paz, que encerraria a guerra, e não para um simples acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta. O presidente Zelenski virá a Washington, ao Salão Oval, na tarde de segunda-feira. Se tudo der certo, então agendamos um encontro com o presidente Putin. Potencialmente, milhões de vidas poderão ser salvas. Obrigado pela atenção a esse assunto!”.

Apesar do tom otimista, o encontro não trouxe medidas práticas relacionadas ao alívio das sanções contra Moscou nem avanços diplomáticos concretos para encerrar a guerra. Ainda assim, Putin saiu com ganhos simbólicos: foi recebido nos Estados Unidos após mais de uma década e reforçou sua imagem de estadista ao lado de Trump.

Putin fala em "pavimentar caminho para a paz"

Durante coletiva de imprensa, Putin afirmou que ambos haviam concordado em "pavimentar o caminho para a paz na Ucrânia", mas não revelou detalhes. Trump, por sua vez, ponderou: "Ainda não chegamos lá, mas já avançamos. Não há acordo até que haja um acordo."

A coletiva terminou sem perguntas da imprensa. Antes de sair, Putin agradeceu a Trump em inglês e o convidou para uma nova cúpula em Moscou. O republicano respondeu: “Essa é interessante. Vou receber algumas críticas, mas acho que pode acontecer”.

