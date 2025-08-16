fechar
Mundo | Notícia

Mesmo sem cessar-fogo, Trump classifica como 'grande e bem-sucedido' o encontro com Putin

Cúpula terminou sem anúncio de cessar-fogo na Ucrânia ou avanços concretos nas negociações; Trump também ligou para Volodmir Zelenski

Por Estadão Conteúdo Publicado em 16/08/2025 às 12:18
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à direita, e o presidente russo, Vladimir Putin, durante uma coletiva de imprensa conjunta após reunião, na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à direita, e o presidente russo, Vladimir Putin, durante uma coletiva de imprensa conjunta após reunião, na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca - JAE C. HONG/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

Após o aguardado encontro com Vladimir Putin, no Alasca, nesta sexta-feira (15), o presidente americano Donald Trump publicou uma declaração na rede Truth Social, chamando o dia de "grande e muito bem-sucedido".

A cúpula, no entanto, terminou sem anúncio de cessar-fogo na Ucrânia ou avanços concretos nas negociações.

Segundo Trump, a conversa com o presidente russo "correu muito bem", assim como uma ligação feita posteriormente com o presidente ucraniano Volodmir Zelenski. O líder ucraniano deve se reunir com o republicano na próxima segunda-feira (18), em Washington.

Compromisso em buscar um acordo de paz

Trump afirmou que pretende informar pessoalmente os líderes da OTAN e Zelenski sobre o conteúdo da conversa com Putin. Na publicação, defendeu que apenas um acordo de paz definitivo poderá encerrar a guerra, rejeitando a ideia de um “simples cessar-fogo”, que, segundo ele, “muitas vezes não se sustenta”.

Leia Também

"Um grande e muito bem-sucedido dia no Alasca! A reunião com o presidente Vladimir Putin, da Rússia, correu muito bem, assim como uma ligação telefônica noturna com o presidente Zelenski, da Ucrânia, e vários líderes europeus, incluindo o altamente respeitado secretário-geral da OTAN", escreveu Trump, referindo-se a Mark Rutte.

Expectativa para novos encontros

Na mesma publicação, o republicano acrescentou: “Foi determinado por todos que a melhor maneira de acabar com a guerra horrível entre Rússia e Ucrânia é ir diretamente para um acordo de paz, que encerraria a guerra, e não para um simples acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta. O presidente Zelenski virá a Washington, ao Salão Oval, na tarde de segunda-feira. Se tudo der certo, então agendamos um encontro com o presidente Putin. Potencialmente, milhões de vidas poderão ser salvas. Obrigado pela atenção a esse assunto!”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Apesar do tom otimista, o encontro não trouxe medidas práticas relacionadas ao alívio das sanções contra Moscou nem avanços diplomáticos concretos para encerrar a guerra. Ainda assim, Putin saiu com ganhos simbólicos: foi recebido nos Estados Unidos após mais de uma década e reforçou sua imagem de estadista ao lado de Trump.

Putin fala em "pavimentar caminho para a paz"

Durante coletiva de imprensa, Putin afirmou que ambos haviam concordado em "pavimentar o caminho para a paz na Ucrânia", mas não revelou detalhes. Trump, por sua vez, ponderou: "Ainda não chegamos lá, mas já avançamos. Não há acordo até que haja um acordo."

A coletiva terminou sem perguntas da imprensa. Antes de sair, Putin agradeceu a Trump em inglês e o convidou para uma nova cúpula em Moscou. O republicano respondeu: “Essa é interessante. Vou receber algumas críticas, mas acho que pode acontecer”.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Otávio Santana do Rêgo Barros: Como sobreviver à era do "morde e assopra"
opinião

Otávio Santana do Rêgo Barros: Como sobreviver à era do "morde e assopra"
Donald Trump cansa em apenas oito meses, mas o Brasil deve se preparar para inferno de mais 40 de puro confronto na política e economia
Coluna JC Negócios

Donald Trump cansa em apenas oito meses, mas o Brasil deve se preparar para inferno de mais 40 de puro confronto na política e economia

Compartilhe

Tags