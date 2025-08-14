Trump prevê 'paz na Ucrânia em futuro próximo' na véspera de reunião com Putin

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente americano afirma que primeira cúpula servirá para "preparar terreno" e se esquiva ao ser questionado sobre a concessão de minerais raros.

Na véspera de sua aguardada reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente dos EUA, Donald Trump, expressou otimismo nesta quinta-feira (14), afirmando acreditar que um acordo de paz para a guerra na Ucrânia será alcançado "em um futuro bem próximo".

Em coletiva na Casa Branca, Trump revelou que vê o encontro desta sexta-feira (15) como um passo inicial, para "preparar o terreno". Segundo ele, uma eventual segunda cúpula, mais decisiva, poderá acontecer em breve. "Será mais importante que o desta sexta, 15, e talvez levemos europeus", declarou.

Concessões em jogo?

Questionado por jornalistas se uma das possíveis concessões para um cessar-fogo seria oferecer a Putin o controle de áreas da Ucrânia ricas em minerais raros, Trump evitou uma resposta direta.

Após ser pressionado sobre o tema, o presidente americano se limitou a dizer que "minerais raros são muito pouco importantes comparados a isso guerra", uma declaração que não nega a possibilidade da concessão estar na mesa de negociações.

Otimismo com Putin

Trump reforçou sua crença de que o próprio líder russo deseja um fim para o conflito, que já dura três anos. "Acredito que ele gostaria de ver um acordo de paz sendo fechado", disse o presidente americano.

O encontro entre os dois líderes é visto com grande expectativa e apreensão pela comunidade internacional, que aguarda os desdobramentos e os possíveis caminhos para uma solução para a guerra na Ucrânia.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

