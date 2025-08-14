Enquanto boa parte das delegações reclama da infraestrutura de Belém, governadores manifestam apoio à COP30

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Câmara caminha para punição mais branda para deputados que se amotinaram, semana passada. Já no STF, Barroso manda reforçar segurança

NA CONTRAMÃO

Governadores e vices de 19 estados assinaram carta de apoio à COP30 e afirmam confiar na estrutura operacional de Belém (PA). Ao manifestarem apoio ao evento, os gestores estaduais disseram estar confiantes na adoção de “providências estruturais que estão sendo efetivamente adotadas”.

RECLAMAÇÕES NÃO PARAM

O governo federal tem recebido dezenas de manifestações criticando os altos preços das acomodações e a falta de infraestrutura na capital paraense.

DESACONSELHÁVEL

Cálculos que chegaram à mesa do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicam que a Casa vai gastar em torno de R$ 400 mil só para empossar suplentes, caso a Mesa Diretora decida suspender, por seis meses, os 14 deputados denunciados por motim, ao impedirem que Motta se sentasse na sua cadeira.

POR ISSO MESMO

Até em função das despesas elevadas, há uma corrente de parlamentares, de diferentes legendas, sugerindo uma pena mais branda — uma advertência, por exemplo.

SEGURANÇA REFORÇADA

O Supremo Tribunal Federal (STF) está providenciando reforço na segurança da sede da instituição, na praça dos Três Poderes, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 33 réus, acusados de participar de uma trama que, segundo a denúncia, arquitetou um golpe de Estado.

CUBA LIBRE

Para não perder a viagem, o presidente Lula da Silva (PT) aproveitou o vento a favor e provocou o presidente norte-americano, Donald Trump, ao se referir a medidas tomadas pelo governo dos Estados Unidos, que cancelaram visto de Mozart Sales — um dos idealizadores do programa Mais Médicos — e de Alberto Kleiman ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde: “Hoje [os cubanos] estão passando necessidade, num bloqueio que não há nenhuma razão. Os Estados Unidos fez (sic) uma guerra e perdeu. Aceite que perdeu e deixe os cubanos viver em paz”.

TROCA DE FARPAS

Em Washington, Trump afirmou que o Brasil é um “péssimo parceiro comercial” e justificou o tarifaço a produtos brasileiros. No Recife, o presidente Lula divergiu do norte-americano e ressaltou que o Brasil é um bom parceiro comercial, mas que “não vai ficar de joelho” para os Estados Unidos.

PENSE NISSO!

Tirando pela quantidade de frutas que os produtores do sertão do São Francisco terão de dispensar, o Brasil ainda não se deu conta das consequências do tarifaço de Donald Trump.

Enquanto isso, o governo brasileiro não manifesta interesse em apear do palanque e se oferecer a Washington para abrir possibilidades de negociação.

Se, em vez de ficar bravateando contra o governo norte-americano, Lula desse um sinal — ao menos um de entendimento, o país poderia respirar aliviado.

Mas humildade não é para qualquer um, não.

Pense nisso!