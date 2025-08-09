Zelenski rejeita ceder território à Rússia e diz que Kiev deve participar de negociações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A reunião entre Trump e Putin, agendada para a próxima sexta-feira (15) no Alasca, é vista como um potencial avanço para negociar uma trégua

O presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, rejeitou ceder formalmente parte do território da Ucrânia à Rússia. Zelenski ainda criticou a cúpula planejada entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, alertando que qualquer acordo de paz que exclua Kiev levaria a "soluções mortas".

A reunião entre Trump e Putin, agendada para a próxima sexta-feira (15) no Alasca, é vista como um potencial avanço. O presidente americano havia concordado anteriormente em se encontrar com Putin, mesmo que o líder russo não se encontrasse com Zelenski, alimentando temores de que a Ucrânia pudesse ficar de lado nos esforços para parar o conflito.

DECLARAÇÃO DE ZELENSKI

Em uma declaração no Telegram, Zelenski disse que a integridade territorial da Ucrânia, consagrada na constituição, deve ser inegociável e enfatizou que uma paz duradoura deve incluir a voz da Ucrânia na mesa. Ele afirmou ainda que a Ucrânia "não dará à Rússia nenhum prêmio pelo que ela fez" e que "os ucranianos não darão sua terra ao ocupante".

Segundo o presidente ucraniano, qualquer decisão que seja tomada sem a Ucrânia é, "ao mesmo tempo, uma decisão contra a paz", visto que não trará uma resolução efetiva para o conflito.

Autoridades ucranianas haviam dito anteriormente que Kiev aceitaria um acordo de paz que reconhecesse de fato a incapacidade da Ucrânia em recuperar os territórios perdidos militarmente.