Uma montanha chamada poder

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Escolher um nome é, em última instância, escolher um passado — e decidir que futuro se deseja construir....................................

Clique aqui e escute a matéria

A polêmica sobre o nome da montanha mais alta da América do Norte é um símbolo das disputas culturais e políticas nos Estados Unidos. Para os povos indígenas do Alasca, o nome sempre foi Denali - "o grande" ou "o alto". Porém, no fim do século XIX, a montanha passou a ser oficialmente chamada Mount McKinley, em homenagem ao então candidato presidencial William McKinley. A escolha, motivada por interesses políticos e econômicos, desconsiderava a história e a tradição nativa.

O debate se estendeu por mais de um século, com o governo do Alasca usando "Denali" enquanto o governo federal mantinha "McKinley". Apenas em 2015, durante o governo Obama, o nome oficial voltou a ser Denali. Mas, em 2025, Donald Trump assinou uma ordem executiva restabelecendo o nome Mount McKinley para uso federal - reacendendo uma disputa que transcende geografia e se conecta a profundas questões de identidade nacional, respeito às tradições indígenas e o papel dos presidentes na construção simbólica da nação.

William McKinley foi mais do que o nome de uma montanha: foi o presidente que guiou os Estados Unidos para o cenário imperialista no final do século XIX. Eleito em 1896, McKinley chegou à Casa Branca num momento de crise econômica e instabilidade social. Com forte apoio do setor industrial, defendeu tarifas protecionistas e a adoção do padrão-ouro. Mas foi sua atuação em política externa que o tornou figura central para o futuro imperial da nação.

Durante seu governo, eclodiu a Guerra Hispano-Americana, marcada pelo apoio americano à independência de Cuba. No entanto, os desdobramentos do conflito levaram os Estados Unidos à ocupação de territórios antes espanhóis: Porto Rico, Guam e, sobretudo, as Filipinas. A escolha de manter as Filipinas sob controle americano resultou numa insurreição sangrenta e em acusações de hipocrisia imperial - uma república nascida contra o colonialismo agora se tornava potência colonial.

McKinley justificou a anexação com argumentos moralistas, alegando que era "dever cristão" civilizar os povos filipinos. Entretanto, historiadores como John W. Miller apontam que a motivação central era econômica: abrir novos mercados, em especial

o asiático, e garantir bases navais estratégicas. A retórica humanitária serviu como ferramenta para convencer o público interno de uma decisão essencialmente expansionista.

Esse esforço de convencimento foi inovador. McKinley fez dezenas de discursos públicos, usando estratégias consideradas precursoras da "presidência retórica", antecipando a prática de se comunicar diretamente com o povo para angariar apoio político - algo que seria consagrado apenas décadas depois, com Theodore Roosevelt e Woodrow Wilson.

McKinley foi reeleito em 1900, mas seu segundo mandato durou pouco. Em 1901, foi assassinado por um anarquista. Seu vice, Theodore Roosevelt, assumiria e consolidaria a guinada imperialista iniciada por McKinley.

A memória de McKinley continua controversa: um presidente inicialmente tido como discreto, hoje é reavaliado como figura chave na transição dos EUA de república continental para potência imperial - e cuja lembrança, inscrita numa montanha, ainda desperta debates apaixonados.

O simbolismo do nome Denali não é apenas uma questão de geografia ou nomenclatura — é uma batalha por memória e narrativa histórica. Ao devolver o nome nativo à montanha em 2015, o governo Obama sinalizou um reconhecimento da identidade indígena e do direito à história dos povos originários. O gesto teve ampla aprovação no Alasca, mas foi rejeitado por políticos do estado de Ohio, terra natal de McKinley, que viam na mudança um ataque à memória de um presidente republicano e ao legado do nacionalismo americano.

Quando Donald Trump, em 2025, assinou uma ordem executiva para restaurar o nome Mount McKinley nos registros federais, a questão voltou ao debate nacional. O ato foi visto por muitos como uma tentativa de reescrever símbolos para atender a uma narrativa nostálgica de 'grandeza americana', ignorando décadas de reivindicação indígena e o sentido de justiça histórica que Denali representa.

A disputa em torno do nome ecoa o próprio legado de McKinley. Um presidente que moldou sua retórica para transformar uma guerra por 'libertação' em um projeto imperial. Que discursava sobre liberdade enquanto negava autodeterminação aos filipinos. E que, apesar de ser retratado como moderado, foi um dos principais

arquitetos da presença militar, econômica e simbólica dos Estados Unidos no Pacífico.

McKinley pode ter feito campanha da varanda de sua casa, mas sua presidência foi tudo menos "doméstica". Ele entendeu, antes de muitos, que o mundo estava mudando — e que os Estados Unidos tinham que ocupar seu espaço. Para isso, lançou mão de discursos moralistas, manobras políticas e, sobretudo, de uma comunicação direta com o povo. Usou a palavra como arma — e a retórica como instrumento de governo.

É por isso que estudiosos como Robert P. Saldin o colocam como figura de transição entre os presidentes silenciosos do século XIX e os comunicadores do século XX. Antes de Roosevelt dominar o megafone da história, McKinley já testava seu alcance — e convencia uma nação inteira de que civilizar outros povos era seu dever.

De forma curiosa, William McKinley se tornou, mais de cem anos depois de sua morte, uma espécie de herói simbólico para Donald Trump. Em 2025, ao assinar um decreto que restaurava o nome 'Mount McKinley' à maior montanha da América do Norte, Trump não estava apenas falando de geografia — estava deixando claro que via naquele antigo presidente um exemplo. Para ele, McKinley representava uma América ousada, ambiciosa, que não hesitava em expandir sua influência pelo mundo. Uma América que agia com força, sem pedir desculpas. Ao trazer McKinley de volta ao centro do mapa, Trump tentava também reavivar um estilo de liderança: o de quem acredita que crescer é conquistar, e que símbolos importam — especialmente quando servem a um projeto maior de poder e identidade.

Hoje, o nome da montanha permanece um campo de batalha simbólico. A rocha permanece a mesma, mas sua denominação carrega décadas de disputa sobre quem tem o direito de nomear, lembrar e dominar. Denali é um grito ancestral. McKinley, um símbolo do poder político. Escolher um nome é, em última instância, escolher um passado — e decidir que futuro se deseja construir.

André Felipe Canuto Coelho, professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFPE



