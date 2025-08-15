Trump e Putin discutem cessar-fogo na Ucrânia em encontro no Alasca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidentes afirmaram que há chance de acordo para encerrar a guerra, mas não detalharam termos; Trump disse que vai consultar Otan e Zelensky

*Com informações da Agência Brasil e Agência Estado

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, reuniram-se nesta sexta-feira (15) em uma base militar conjunta no Alasca. O encontro teve como foco principal buscar um cessar-fogo na guerra da Ucrânia, embora também tenha incluído discussões sobre segurança nuclear.

Em pronunciamento conjunto, ambos classificaram a conversa como “produtiva”. Trump afirmou que o entendimento ainda não está fechado, mas que “há uma boa chance” de se chegar a um acordo. Putin reforçou que o encontro pode ser um “começo para uma solução na Ucrânia” e para restabelecer as relações bilaterais.

Próximos passos

Trump declarou que, assim que houver avanços concretos, pretende conversar com representantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Apesar de ser diretamente afetada, a Ucrânia não participou da reunião.

O presidente norte-americano ressaltou que as negociações ainda têm pontos em aberto, mas disse acreditar que o cessar-fogo está “próximo”. Putin, por sua vez, sugeriu que o próximo encontro ocorra em Moscou, convite ao qual Trump respondeu de forma evasiva.

Apesar do otimismo moderado, nenhum dos líderes apresentou detalhes sobre o possível acordo ou sobre a proposta de cooperação nuclear mencionada por Putin.



