Trump e Putin discutem cessar-fogo na Ucrânia em encontro no Alasca
Presidentes afirmaram que há chance de acordo para encerrar a guerra, mas não detalharam termos; Trump disse que vai consultar Otan e Zelensky
Clique aqui e escute a matéria
*Com informações da Agência Brasil e Agência Estado
Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, reuniram-se nesta sexta-feira (15) em uma base militar conjunta no Alasca. O encontro teve como foco principal buscar um cessar-fogo na guerra da Ucrânia, embora também tenha incluído discussões sobre segurança nuclear.
Em pronunciamento conjunto, ambos classificaram a conversa como “produtiva”. Trump afirmou que o entendimento ainda não está fechado, mas que “há uma boa chance” de se chegar a um acordo. Putin reforçou que o encontro pode ser um “começo para uma solução na Ucrânia” e para restabelecer as relações bilaterais.
Próximos passos
Trump declarou que, assim que houver avanços concretos, pretende conversar com representantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Apesar de ser diretamente afetada, a Ucrânia não participou da reunião.
O presidente norte-americano ressaltou que as negociações ainda têm pontos em aberto, mas disse acreditar que o cessar-fogo está “próximo”. Putin, por sua vez, sugeriu que o próximo encontro ocorra em Moscou, convite ao qual Trump respondeu de forma evasiva.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Apesar do otimismo moderado, nenhum dos líderes apresentou detalhes sobre o possível acordo ou sobre a proposta de cooperação nuclear mencionada por Putin.