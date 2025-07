Abastecido por diesel russo, Nordeste pode sofrer com nova ameaça americana de restrições a compras proibidas com a guerra da Ucrânia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos últimos dois anos, quando a União Européia e os Estados Unidos proibiram a Rússia com sanções que incluíram o veto a comercialização com empresas listadas em bolsa e exclusão do SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), uma rede global de troca de mensagens financeiras entre instituições financeiras em todo o mundo, muita gente começou a se perguntar como Putim sobreviveria se empresas como a Petrobras - que no passado foi uma importadora regular de óleo diesel russo- agora estava proibida de fechar negócios com as empresas daquele país?



O tempo passou e, de fato, a estatal Petrobras excluiu a importação de diesel russso de modo que no seu balanço de 2024, por exemplo, consta uma queda de 4,8% sobre o ano de 2023 e no primeiro trimestre deste ano outra queda de (24,1%) sobre o mesmo período.



Fornecedor regular



Como o consumo de diesel não parou de crescer no Brasil, a pergunta óbvia foi a de quem estava completando o suprimento do combustível ao Brasil, uma vez que a estatal brasileira não tem capacidade de refino para atender todo o mercado?



Não foi difícil constatar que era a própria Rússia - que mesmo sob restrições - encontrará um caminho para sobreviver às proibições de modo que ano passado já havia se consolidado como o maior fornecedor de diesel para o Brasil. O que indiretamente aliviou o balanço da Petrobras que deixou de atender um terço do mercado nacional reduzindo sua exposição em dólar.



Joe Biden



Na verdade, até o final do Governo Biden, todo mundo sabia que a Rússia passaria a abastecer o Brasil, assim com a China e a Índia com seu diesel vendido com desconto que chegava ao país por complexas operações de triangulação de propriedade sendo destinado especialmente aos mercados do Norte e Nordeste.



Assim as duas regiões passaram a receber além dos oleo russo, apenas o diesel produzido pela Refinaria Abreu e Lima e da Acelem, a antiga Refinaria Landulpho Alves (RLAM), privatizada em 2022 e rebatizada de Refinaria de Mataripe, pelo fundo árabe Mubadala.



Crescimento



O volume não parou de crescer e, no começo desse ano, a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom) deu números e georreferenciamento ao negócio ao revelar que em 2024, a Rússia se consolidou como a principal fornecedora de óleo diesel para o Brasil e que, dos 14,5 milhões de m³ de óleo diesel importados, 65,5% (9,5 milhões de m³) são de origem russa.



Para fazer isso, a Abicom e a North Star Shipping Services Brazil, usaram dados de LineUp e do tráfego marítimo global. Com isso foi possível identificar os principais portos russos de embarque dos derivados de petróleo para o Brasil.



De onde vem



Soube-se que os embarques estavam sendo feitos pelos portos de Primorsk, Vysotsk, St. Petersburg e Ust-Luga, todos localizados na Região de São Petersburgo. Os navios seguiam pelo Golfo da Finlândia, Mar Báltico, os Estreitos Dinamarqueses, Mar do Norte e Canal da Mancha até chegar ao Oceano Atlântico.



A rota do diesel da Rússia para o Brasil, além de passar por trechos críticos como golfos e estreitos, também margeia a costa de vários países membros da OTAN. Nas estatísticas do governo brasileiro a importação de óleo diesel russo, em 2024, chegou a 9.370,3 milhões de metros cúbicos de um total de 14.319,2 milhões de metros cúbicos importados pelo Brasil.



Sem importar



Como o Brasil não decidiu que não iria parar de importar nem exportar produtos da Rússia, o número oficial incomodava a União Européia e os Estados Unidos. Mas nada foi feito.

Até que o embate do governo do novo presidente americano, Donald Trump começou a incluir essas importações na lista de possíveis contestações relacionadas ao Brasil.

Lindsey Graham se dirigiu a Putin dizendo que o jogo mudou - Michael M. Santiago

O que pode vir



E alguma restrição, se efetivada, tende a provocar um problema tão grande como as ameaças de taxações de 50% como anunciadas e que devem começar em 1º de agosto.



Quem colocou o dedo na ferida dessa importação vista agora com restrições foi o senador americano Lindsey Graham fez uma ameaça sobre a possibilidade de os Estados Unidos aplicarem tarifa de 100% a países que continuem comprando petróleo da Rússia. O Brasil seria um dos potenciais alvos.



Nova ameaça



“Se vocês continuarem comprando petróleo barato da Rússia para permitir que essa guerra continue, nós vamos colocar um inferno de tarifas, esmagando a sua economia”, disse o republicano da Carolina do Sul em entrevista à Fox News nesta segunda-feira, 21.



Graham finalizou: “China, Índia e Brasil. Esses três países compram 80% do petróleo russo barato. É assim que a máquina de guerra de Putin continua funcionando”, disse. “Se isso continuar, vamos impor 100% de tarifa para esses países. Punindo-os por ajudar a Rússia”, afirmou.



Mais um problema



Pode ser só uma ameaça. Mas para quem está tentando, ao menos, abrir uma negociação sobre os demais produtos para exportação, a última coisa que o governo brasileiro deseja é um senador aproveitando a onda de taxações sobre importações de um item que não estamos vendendo, mas comprando como pode ser facilmente constatável pelas estatísticas oficiais.



Hoje, dois terços da frota movida a diesel no Norte e Nordeste é abastecida com combustível russo. Então, o problema não é o governo americano encontrar alguma forma de travar essa importação, mas como arranjar um fornecedor capaz de entregar tanto combustível e a que preço. Até porque empresas brasileiras só estão comprando diesel russo porque tem desconto sobre a paridade internacional.

Plataforma permite acesso ao saldo do FGTS em tempo real. - Divulgação



Meu FGTS

Por meio do sistema Fundo de Garantia Não Depositado (FGND), disponível no site (https://fgnd.com.br/relacao-de-empresas-que-nao-depositam-o-fundo-de-garantia/) o trabalhador agora tem uma nova ferramenta para saber se a empresa em que trabalha está em débito com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).



No site é possível consultar a relação completa das empresas inscritas na Dívida Ativa da União por não realizarem os depósitos obrigatórios do FGTS, bastando dar o CNPJ ou o nome completo da empresa.

Segundo levantamento do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 219.337 empresas estão inscritas na Dívida Ativa da União por inadimplência no recolhimento do FGTS. A dívida supera R$50,4 bilhões e afeta diretamente cerca de 11,7 milhões de trabalhadores com carteira assinada.



Cartão de crédito



Análise conduzida pela área de Business Analytics da Cielo, com base em 7,7 bilhões de transações anuais, cobrindo 714 mil pontos de venda ativos e 190 milhões de consumidores mensais - o que representa cerca de 7% do PIB brasileiro mostra que, embora o varejo total tenha crescido 5,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, até abril de 2025 o e-commerce cresceu 4,3%.

Esse público está mais concentrado em clientes de altíssima renda, com destaque para homens (55%) e preferência por produtos de crédito parcelado, que representam 52% do faturamento do e-commerce. Modalidades como crédito à vista somam 45% e o débito ou PIX representam apenas 3%.

Gatua Summit



Hoje (22) e amanhã (24), o Centro de Eventos Recife recebe o Gatua Summit Nordeste 2025 realizado pela Gatua em parceria com a Usina Petribu e outras instituições do estado. O evento reúne setores como agroindústria, tecnologia e infraestrutura e temas, como inovação, sustentabilidade, transformação digital, educação, energia e desenvolvimento social.



A programação contará com feira de negócios, apresentações e debates com líderes empresariais, especialistas, startups, universidades e entidades públicas.



Pagamerntos como PIX não são altos nos consumidores de renda alata. - Divulgação

Pago com PIX



O Pix também está ganhando destaque como meio de pagamento de dívidas. De acordo com levantamento da Serasa, 2,1 milhões de consumidores no Nordeste negociaram débitos com o PIX nos últimos 12 meses.

Entre os acordos firmados com o PIX na Região, 97% foram pagos à vista, o que proporciona vantagens imediatas, como a baixa da negativação. No Nordeste, a Bahia foi o estado que contabilizou maior número de acordos fechados via PIX desde junho de 2024.



Associação das Locadoras de Equipamentos Médicos teme aumento de impostos na Reforma Tributária - Divulgação

Taxação na saúde



As novas tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump teriam um enorme potencial no mercado de saúde brasileiro, especialmente no acesso a tecnologias médicas, equipamentos de ponta e serviços digitais que sustentam boa parte do ecossistema de inovação em saúde.



O risco de aumento no custo de equipamentos médicos importados dos EUA seria uma possível escassez ou atraso no fornecimento de insumos hospitalares e medicamentos de alta complexidade; impacto direto em startups de saúde que dependem de infraestrutura americana de nuvem e IA; desafios para clínicas e hospitais que operam com protocolos baseados em tecnologias norte-americanas.



Neste sábado (260, das 9h às 18h, no Recife Antigo tem nova edição da Feira de Empreendedores Negros e Negras junto à Maratona de Inovação Colaborativa RECORTE Recife, em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latina-Americana e Caribenha. O evento reúne moda sustentável, economia preta e ideias revolucionárias.



Data Center Recife1



A Eletronet, operadora nacional de telecomunicações e integrante do grupo Eletrobras, será a primeira operadora a estabelecer conexão direta com o Data Center Recife1, da Atlantic Data Centers, atualmente em construção, com inauguração prevista para o primeiro trimestre de 2026. A iniciativa posiciona a Eletronet como peça-chave na conectividade do Recife1 com os principais hubs de tráfego de dados do país, especialmente Fortaleza e São Paulo

Mata



Recife é a primeira cidade do Nordeste a receber micro floresta da Heineken®, em parceria com o Grupo Cornélio Brennand e a Iron House. São mil mudas de 60 espécies da Mata Atlântica que passam a compor o bairro da Várzea.



Mercado europeu

Inaugura amanhã (24) a Loja Pernambuco de Artesanato, no Instituto Pernambuco-Porto Brasil (IPPB) na cidade do Porto, em Portugal uma parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADEPE) com a instituição liderada por portugueses radicados no estado liderados pelo empresário Zeferino Ferreira da Costa idealizador do IPPB inaugurado em 2023.



O projeto é um importante para inserir ainda mais o artesanato pernambucano no mercado europeu, ampliando canais de comercialização, fortalecendo a economia criativa e valorizando o trabalho dos mestres e artesãos.



Praia de Porto de Galinhas terá racionamento de água mais severo até março de 2025 - Divulgação

Destino PE



O novo levantamento da CVC mostra que Pernambuco foi o destino mais procurado em 2025, com crescimento de 20%, comparado ao ano anterior. Porto de Galinhas segue sendo a principal responsável por esse crescimento, já que dispõe de muitas opções de hospedagem, desde pousadas a grandes resorts. Mas segundo o diretor de produtos nacionais da CVC, Rodrigo Galvão Pernambuco guarda paraísos exclusivos que facilitam o acesso de brasileiros de norte a sul. De Olinda, as praias incríveis de Porto de Galinhas a Fernando de Noronha.



Enfermagem



O uso da plataforma Clicknurse, uma healthtech que conecta profissionais de enfermagem a plantões de forma segura no Recife (PE) tem se mostrado essencial para a otimização da escala de profissionais e enfermagem em diferentes frentes de cuidado.



Com R$85 mil em valor transacionado, a plataforma já viabilizou o preenchimento de 6,8 mil horas de plantões na capital pernambucana por 86 profissionais diferentes atuaram em plantões nas áreas de clínica de transição, telemonitoramento e telemedicina. A Clicknurse faz parte do grupo MyCareforce, que iniciou suas operações em Portugal em 2021.