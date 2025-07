Decisão de Moraes de suspender decretos do IOF divide opiniões no Congresso e expõe tensões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

RECORDE DE AUDIÊNCIA

Um vídeo, que está circulando nas redes sociais da Argentina, com emprego da inteligência artificial, mostra a chegada do presidente Lula da Silva (PT) no bairro de Constitución, em Buenos Aires, no apartamento da ex-presidente da argentina Cristina Kirchner (Justicialista). Lula chega, dá um abraço na amiga — condenada por corrupção — e logo é sorrateiramente abordado. Cristina estende a mão direita e com a esquerda lhe surrupia a carteira. Enquanto isso, quando Cristina abre um sorriso cheio de botox nos lábios, Lula já lhe tinha tirado do pulso da amiga o Rolex cravejado de brilhantes. A IA, às vezes, se aproxima perigosamente da realidade.

BOLSONARO SEM SONHOS

Pai e filho se encontraram nesta sexta-feira (4), no condomínio Solar de Brasília, distante 9km do centro de Brasília. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixou a casa do pai, Jair Bolsonaro (PL), dizendo que além de buscar conselhos, foi fiscalizar o resguardo do ex-presidente. “Fiscalizando se está seguindo as recomendações médicas”. Jair, o pai, adora o sonho — o doce que é o carro-chefe da padaria em frente de casa. Mas na dieta dos próximos dias, somente pão é que estará liberado.

‘CARA DE BOBINHA…’

…jeito de bobinha, “aparência frágil” e “competência para dirigir duas Petrobras”. Lula sendo Lula, ao elogiar a presidente da estatal, Magda Chambriard.

LÁ E CÁ

De uma canetada só, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, suspendeu os efeitos dos decretos que tratam do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) — tanto o decreto do presidente Lula como a decisão do Congresso Nacional que derrubava o ato presidencial. Ficou marcada para 15 de julho audiência de consolidação.

CONSUMMATUM EST

Para o deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE) a decisão do ministro do STF é “manifestação política clara”. Mendonça disse à coluna que “a decisão já foi tomada. Na Câmara, foram 383 votos”, para derrubar o ato de Lula.

DÉFICIT ZERO

Já o senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou que a negociação deve buscar o “equilíbrio fiscal” e o entendimento entre os poderes. “Acho até que essa negociação pode ser o prenúncio de uma negociação mais ampla que trate desse tema, juntando os três Poderes, e os empresários, para que cada um dê sua parcela de contribuição, e a gente conseguir o déficit zero nas contas do governo federal”.

PENSE NISSO!

Na sala de aula, o aluno pergunta: “professor, o senhor é rico?”

— Se eu lhe mostrar o contracheque, você vai tirar suas próprias conclusões, mas me diga: qual deve ser o limite que separa um pobre de um rico?

A classe ficou em silêncio. Logo — sem precisar de silogismo — faço uma sugestão: quando aquele seu vizinho encontrá-lo no elevador e começar uma conversa falando de ricos e pobres, esfregue seu contracheque nas ventas que ele se cala.

A teoria de luta de classes, que teve em Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) como pais da ideia, finalmente encontrou seus padrastos: O PT e o governo Lula.

Pense nisso!